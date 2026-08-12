Audio

Sonos Ace Ultra: Der Start einer ganz neuen Produktoffensive

Oliver Schwuchow
Von

Sonos wird im September neue Produkte zeigen und eines davon tauchte bereits dank der FCC in den Gerüchten auf. Der Sonos Ace Ultra kommt, ein ganz neuer Kopfhörer, der sich noch über dem alten Sonos Ace von 2024 einordnen wird.

Und bei WinFuture hat man sich direkt mal auf die Suche begeben und den neuen Sonos Ace Ultra gefunden. Optisch erinnert er stark an den bekannten Ace, mit ein bisschen Feinschliff. Leider haben wir nur die schwarze und weiße Version bisher.

Laut Bloomberg soll der Fokus auf KI liegen, da sieht Sonos viel Potenzial für die Zukunft und es wird im Herbst eine der bisher größten und klarsten Markerting-Kampagnen aller Zeiten bei Sonos geben. Gefolgt von vielen neuen Produkten.

Der Sonos Ace Ultra ist also nur eine von vielen Neuheiten für Ende 2026 und 2027, nach einer kleinen Pause geht es jetzt wieder richtig los. Technische Details und einen Preis haben wir beim Sonos Ace Ultra bisher noch nicht, aber wenn ich mir die Vergangenheit von Sonos anschaue, dann folgen sicher bald weitere Leaks.

Smartphones · 11. August 2026

Apple iPhone 18 Pro: Diese neue Farbe soll für „Aufsehen“ sorgen

Apple plant erst 2027 wieder einen großen Schritt beim iPhone 20 Pro, aber in ein paar Wochen sehen wir das… | mehr

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Audio / Sonos Ace Ultra: Der Start einer ganz neuen Produktoffensive
Weitere Neuigkeiten
Neues iPhone von Apple: „Intern nennen es alle Ultra“
in Smartphones
Das ist der erste Google Pixel Tag
in Zubehör
Ein erster Eindruck: Ich habe das Google Pixel 11 Pro ausprobiert
in Testberichte
Tf Bank
TF Bank Tagesgeld mit 3,45 % p. a. gestartet
in Fintech
Stefan Raab ist zurück: Wöchentliche Show startet bald wieder
in Unterhaltung
Geheimdienste bekommen deutlich mehr Befugnisse – mehr KI und aktive Eingriffe
in Gesellschaft
Geld Rente Wachsen Finanzen Euro
Frühstartrente beschlossen: So viel Geld sollen Kinder bekommen
in Fintech
Spotify Logo Header 2023
Spotify wird teurer: Neue Preise kommen in Europa an
in Dienste
1,3 Millionen Anschlüsse betroffen: Telekom stellt Technik um
in Telekom
FRITZ!OS 8.50: Diese 5 Neuerungen stecken im Update
in Firmware und Updates