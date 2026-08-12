Sonos Ace Ultra: Der Start einer ganz neuen Produktoffensive

Sonos wird im September neue Produkte zeigen und eines davon tauchte bereits dank der FCC in den Gerüchten auf. Der Sonos Ace Ultra kommt, ein ganz neuer Kopfhörer, der sich noch über dem alten Sonos Ace von 2024 einordnen wird.

Und bei WinFuture hat man sich direkt mal auf die Suche begeben und den neuen Sonos Ace Ultra gefunden. Optisch erinnert er stark an den bekannten Ace, mit ein bisschen Feinschliff. Leider haben wir nur die schwarze und weiße Version bisher.

Laut Bloomberg soll der Fokus auf KI liegen, da sieht Sonos viel Potenzial für die Zukunft und es wird im Herbst eine der bisher größten und klarsten Markerting-Kampagnen aller Zeiten bei Sonos geben. Gefolgt von vielen neuen Produkten.

Der Sonos Ace Ultra ist also nur eine von vielen Neuheiten für Ende 2026 und 2027, nach einer kleinen Pause geht es jetzt wieder richtig los. Technische Details und einen Preis haben wir beim Sonos Ace Ultra bisher noch nicht, aber wenn ich mir die Vergangenheit von Sonos anschaue, dann folgen sicher bald weitere Leaks.

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