1822direkt baut Festgeld aus: Bis zu 3,20 Prozent Zinsen

Die 1822direkt erweitert ihr Festgeldangebot um Laufzeiten bis fünf Jahre und zahlt dabei bis zu 3,20 Prozent Zinsen pro Jahr.

Ab dem 28. September 2026 können Neukunden Festgeld bei der 1822direkt für drei, vier oder fünf Jahre anlegen. Bei allen drei neuen Laufzeiten liegt der garantierte Zinssatz bei 3,20 Prozent pro Jahr.

1822direkt Festgeld: Laufzeiten und Zinsen im Überblick

Die bisherigen Konditionen für sechs Monate, zwölf Monate und zwei Jahre bleiben unverändert. Der mögliche Anlagebetrag reicht von 5.000 Euro bis 1.000.000 Euro.

Diese Zinssätze gelten für Neukunden:

6 Monate: 2,20 Prozent p. a.

12 Monate: 2,90 Prozent p. a.

2 Jahre: 3,20 Prozent p. a.

3, 4 oder 5 Jahre: jeweils 3,20 Prozent p. a.

Nach Angaben der 1822direkt ist die Kontoführung kostenlos. Bei der Eröffnung wird zunächst automatisch ein kostenloses Tagesgeldkonto als Verrechnungskonto eingerichtet. Dieses wird mit der jeweiligen Basisverzinsung laut Preisverzeichnis verzinst. Die 1822direkt ist eine Tochter der Frankfurter Sparkasse und seit 1996 im Direktbanking tätig.

Zum 1822direkt Festgeldkonto →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

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