Fintech

1822direkt baut Festgeld aus: Bis zu 3,20 Prozent Zinsen

René Hesse
Von
1822direkt

Die 1822direkt erweitert ihr Festgeldangebot um Laufzeiten bis fünf Jahre und zahlt dabei bis zu 3,20 Prozent Zinsen pro Jahr.

Ab dem 28. September 2026 können Neukunden Festgeld bei der 1822direkt für drei, vier oder fünf Jahre anlegen. Bei allen drei neuen Laufzeiten liegt der garantierte Zinssatz bei 3,20 Prozent pro Jahr.

1822direkt Festgeld: Laufzeiten und Zinsen im Überblick

Die bisherigen Konditionen für sechs Monate, zwölf Monate und zwei Jahre bleiben unverändert. Der mögliche Anlagebetrag reicht von 5.000 Euro bis 1.000.000 Euro.

Diese Zinssätze gelten für Neukunden:

  • 6 Monate: 2,20 Prozent p. a.
  • 12 Monate: 2,90 Prozent p. a.
  • 2 Jahre: 3,20 Prozent p. a.
  • 3, 4 oder 5 Jahre: jeweils 3,20 Prozent p. a.

Nach Angaben der 1822direkt ist die Kontoführung kostenlos. Bei der Eröffnung wird zunächst automatisch ein kostenloses Tagesgeldkonto als Verrechnungskonto eingerichtet. Dieses wird mit der jeweiligen Basisverzinsung laut Preisverzeichnis verzinst. Die 1822direkt ist eine Tochter der Frankfurter Sparkasse und seit 1996 im Direktbanking tätig.

Zum 1822direkt Festgeldkonto →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

Sparschwein Sparen
Fintech · 28. September 2026

Hanseatic Bank erhöht Zinsen für SparBriefe – 3,36 % p. a. möglich

Die Hanseatic Bank geht ab heute mit einem angepassten Festgeldangebot an den Start. Der „SparBrief“ bietet Anlegern eine Geldanlage mit… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.
Mehr entdecken
Tesla: Das „wichtigste Produkt aller Zeiten“ kämpft noch mit Problemen
28.09.26 · Smart Home
Renault zeigt ersten Umriss seines elektrischen Porsche-Jägers
28.09.26 · Mobilität
Openbank ersetzt Santander-Produkte in Deutschland
28.09.26 · Fintech
Das ist der ganz neue Amazon Fire TV Stick
28.09.26 · Unterhaltung
DKB verlängert Kreditkarten-Aktion
26.09.26 · Fintech
waipu.tv startet 1-Euro-Aktion für kurze Zeit
28.09.26 · Schnäppchen
Solarwirtschaft meldet neuen Solarstrom-Rekord
28.09.26 · Marktgeschehen
Klarna Festgeld Plus mit bis zu 3,24 % p. a. Zinsen und Flexkonto mit Aktionszinssatz
25.09.26 · Fintech
Hanseatic Bank erhöht Zinsen für SparBriefe – 3,36 % p. a. möglich
28.09.26 · Fintech
easybank startet mit 75 Euro Kreditkarten-Bonus
25.09.26 · Fintech
Du bist hier: Festgeld
mobiFlip / News / Fintech / 1822direkt baut Festgeld aus: Bis zu 3,20 Prozent Zinsen