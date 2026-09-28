Amazon Visa: Prime-Mitglieder bekommen jetzt 50 Euro

Die Amazon Visa bietet Prime-Mitgliedern aktuell 50 Euro Startgutschrift und zeitweise 2 Prozent in Punkten bei Amazon.de.

Die Aktion läuft bis zum 7. Oktober 2026. Zusätzlich erhalten berechtigte Prime-Mitglieder am 6. und 7. Oktober zu den Prime Deals Days 2026 bei Amazon.de 2 Prozent des Umsatzes in Form von Amazon Punkten zurück. Regulär sind es 1 Prozent.

Amazon Visa bleibt ohne Jahresgebühr

Die Kreditkarte kostet unabhängig von einer Prime-Mitgliedschaft keine Jahresgebühr. Außerhalb von Amazon.de werden 0,5 Prozent des Umsatzes in Punkten gutgeschrieben. Ein zusätzliches Girokonto ist nicht erforderlich.

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

50 Euro Startgutschrift für Prime-Mitglieder

1 Prozent Punkte bei Amazon.de, zeitweise 2 Prozent

0,5 Prozent Punkte bei anderen Visa-Umsätzen

2.000 Euro reguläres Kreditkartenlimit nach Genehmigung

1,5 Prozent Gebühr bei Zahlungen in Fremdwährungen

Nach erfolgreicher Genehmigung stehen zunächst 210 Euro als vorläufiges Limit für Einkäufe bei Amazon.de bereit. Die Karte unterstützt Google Pay, Apple Pay dagegen weiterhin nicht. Außerdem sind Vollzahlung und flexible Teilzahlung möglich. Letztere kann logischerweise zusätzliche Kosten verursachen.

Ich finde vor allem die 50 Euro Startgutschrift interessant, da dauerhaft keine Jahresgebühr anfällt. Wer die Karte nutzt, sollte aus meiner Sicht dennoch auf Fremdwährungsgebühren und mögliche Kosten der Teilzahlung achten.

Bei Amazon findet ihr das Angebot auf dieser Sonderseite.

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