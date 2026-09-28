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DHL setzt kontaktlose Bezahlung an der Haustür vorerst aus

René Hesse
Von
5 Kommentare
Bild: DHL

Die DHL setzt die erst Ende Juli eingeführte kontaktlose Bezahlung an der Haustür wegen technischer Probleme vorerst aus.

Betroffen sind Zahlungen für Sendungen mit Zoll-, Nachentgelt- oder Nachnahmebeträgen. Laut einer DHL-Sprecherin kam es wiederholt zu technischen Problemen mit den Handscannern der Zusteller. Wann der Service zurückkehrt, ist derzeit offen.

DHL will kontaktlose Bezahlung wieder anbieten

Die Funktion war erst Ende Juli 2026 gestartet. Kunden konnten bestimmte fällige Beträge neben Bargeld auch kontaktlos per NFC bezahlen. DHL will das Angebot nach Behebung der Störungen wieder aktivieren, wie man gegenüber „CHIP Online“ angab.

Diese Zahlungsmöglichkeiten waren vorgesehen:

  • Zoll und Nachentgelt: Girocard, Kreditkarte, Smartphone oder Smartwatch
  • Nachnahme: aus Sicherheitsgründen ausschließlich Girocard
  • Barzahlung: weiterhin bei allen entsprechenden Sendungen möglich

Die technische Abwicklung erfolgte direkt über den Handscanner des Zustellers. DHL wollte damit nicht nur den Bezahlvorgang für Kunden vereinfachen. Laut Unternehmen sollte auch der Aufwand für Zusteller sinken, da weniger Bargeld angenommen und verwaltet werden muss.

Ich halte die Pause für ärgerlich, aber nachvollziehbar. Gerade bei Zahlungen an der Haustür muss die Technik zuverlässig funktionieren. Interessant wird nun vor allem, wie schnell DHL die Probleme behebt und den erst wenige Wochen alten Service wieder freigibt.

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  1. Matze52 💎
    sagt am

    Nur Bares …

    Antworten
    1. Philipp 🔆
      sagt am zu Matze52 ⇡

      … ist für die Zusteller ein Graus.

      Antworten
  2. Cress 💎
    sagt am

    Überall wo ich aktuell bezahle, gab es seit Jahren keine Probleme mehr -> Ausgehend vom Gerät, manchmal hat meine Bank vielleicht Wartungsarbeiten gehabt, aber ich kann mich an kein Problem in diesen Jahren erinnern. Also was zur Hölle macht DHL da bzw. deren Dienstleister für Zahlungsabwicklung?

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Cress ⇡

      Dazu gibt es leider keine Informationen, ich spekuliere aber, es liegt am Empfang in den Gebäuden. Zumindest habe ich es schon öfter erlebt, dass zum Beispiel Amazon Pakete nicht als zugestellt markieren konnte, weil im Hausflur schlicht kein ausreichender Empfang vorhanden war.

      Antworten
      1. Cress 💎
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Okay stimmt, daran habe ich überhaupt nicht gedacht… Aber ja klar, das würde zumindest komplett Sinn ergeben. Dann dürfte sich das in der Tat schwieriger stalten als angenommen.

        Antworten

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