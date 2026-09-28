DHL setzt kontaktlose Bezahlung an der Haustür vorerst aus

Die DHL setzt die erst Ende Juli eingeführte kontaktlose Bezahlung an der Haustür wegen technischer Probleme vorerst aus.

Betroffen sind Zahlungen für Sendungen mit Zoll-, Nachentgelt- oder Nachnahmebeträgen. Laut einer DHL-Sprecherin kam es wiederholt zu technischen Problemen mit den Handscannern der Zusteller. Wann der Service zurückkehrt, ist derzeit offen.

DHL will kontaktlose Bezahlung wieder anbieten

Die Funktion war erst Ende Juli 2026 gestartet. Kunden konnten bestimmte fällige Beträge neben Bargeld auch kontaktlos per NFC bezahlen. DHL will das Angebot nach Behebung der Störungen wieder aktivieren, wie man gegenüber „CHIP Online“ angab.

Diese Zahlungsmöglichkeiten waren vorgesehen:

Zoll und Nachentgelt: Girocard, Kreditkarte, Smartphone oder Smartwatch

Nachnahme: aus Sicherheitsgründen ausschließlich Girocard

Barzahlung: weiterhin bei allen entsprechenden Sendungen möglich

Die technische Abwicklung erfolgte direkt über den Handscanner des Zustellers. DHL wollte damit nicht nur den Bezahlvorgang für Kunden vereinfachen. Laut Unternehmen sollte auch der Aufwand für Zusteller sinken, da weniger Bargeld angenommen und verwaltet werden muss.

Ich halte die Pause für ärgerlich, aber nachvollziehbar. Gerade bei Zahlungen an der Haustür muss die Technik zuverlässig funktionieren. Interessant wird nun vor allem, wie schnell DHL die Probleme behebt und den erst wenige Wochen alten Service wieder freigibt.

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