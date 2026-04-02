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1822direkt erhöht die Festgeldzinsen

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1822direkt

Die 1822direkt erhöht ab heute die Zinsen für zwei Laufzeiten ihres Festgeldkontos für Neukunden.

Neukunden, die ab dem 2. April 2026 ein Festgeldkonto bei der 1822direkt eröffnen, profitieren laut der Bank von angehobenen Zinssätzen. Die Verzinsung beträgt nun 1,90 Prozent p. a. für sechs Monate, 2,30 Prozent p. a. für zwölf Monate und 2,50 Prozent p. a. für 24 Monate.

Neue Zinssätze und Konditionen im Überblick

Der mögliche Anlagebetrag liegt zwischen 5.000 Euro und 1.000.000 Euro. Für Neukunden wird automatisch ein kostenloses Tagesgeldkonto als Verrechnungskonto eröffnet.

Die Zinsen gelten laut 1822direkt als garantiert für die gesamte Laufzeit. Zusätzlich verweist die Bank auf eine schnelle Online-Eröffnung und die gesetzliche deutsche Einlagensicherung.

Merkmale des 1822direkt-Festgeldangebots:

  • Garantierte Zinsen bis zu 2,50 Prozent p. a.
    • 1,90 % p.a. für 6 Monate Laufzeit (unverändert)
    • 2,30 % p.a. für 12 Monate Laufzeit (zuvor 2,20% p.a.)
    • 2,50 % p.a. für 24 Monate Laufzeit (zuvor 2,40% p.a.)
  • Laufzeit 6 bis 24 Monate
  • Anlagebetrag ab 5.000 bis 1.000.000 Euro
  • Kostenlose Kontoführung
  • Deutsche Einlagensicherung

Die Frankfurter Direktbank, eine 100-prozentige Tochter der Frankfurter Sparkasse, agiert seit 1996 als Onlinevertriebsgesellschaft. Als Teil des Helaba-Verbundes bietet sie digitale Finanzprodukte wie Giro-, Depot- und Tagesgeldkonten sowie Baufinanzierungen und Versicherungen an.

Zum 1822direkt Festgeldkonto →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

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