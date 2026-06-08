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Siri AI: Das sagt Apple zum Start in der EU

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Bei der Ankündigung der komplett neuen Version von Siri, die Apple jetzt Siri AI nennt und bei der man Technik von Google nutzt, gab es auch Details zum Start. Es geht in Englisch los, aber die neue Siri startet mit iOS 27 wieder in der Beta. Das erinnert an das Ziel von iOS 18 vor zwei Jahren, ich hoffe, es läuft jetzt besser.

Wir in der EU müssen aber sowieso noch warten, denn die neue Version von Siri gibt es „vorerst“ nicht in der EU und in China. Das mit China war klar, dort gibt es auch kein Google, aber Apple lässt sich auch mal wieder etwas mehr Zeit bei uns.

Apple begründet es mit Anpassungen für die Behörden, als ob man das als nicht auch schneller hinbekommen würde. Google schafft es ja auch. Das sind gewaltige Unternehmen, wenn man will, dann geht das. Leider sagt Apple nicht, wie und wann wir die neue Version von Siri sehen werden, es dürfte aber sicher 2027 werden.

Siri AI wird in der EU zunächst nicht in iOS und iPadOS verfügbar sein. Apple arbeitet intensiv daran, einen Weg zu finden, der die Privatsphäre und Sicherheit seiner Nutzer gewährleistet.

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  1. Herr P. 🏆
    sagt am

    Man muss doch erst wieder eine Kampagne gegen due EU fahren. Man dürfe angeblich dieses und jenes wegen den strengen Regeln nicht. Dabei ist es Quatsch.

    Antworten
  2. Alex 🏅
    sagt am

    Viele AI Tools funktionieren trotzdem schon jetzt in der Beta und das bisher auch sehr gut. Die erste Beta läuft bis jetzt ganz gut.

    Antworten
  3. Tapete 👋
    sagt am

    LOL, meiner Meinung eine schwache Keynote

    Antworten

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