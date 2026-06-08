Apple kündigt „eine komplett neue Version von Siri“ für iOS 27 an
Apple hat heute Siri AI angekündigt, was „eine komplett neue Version von Siri“ ist und mit iOS 27 und weiteren Updates starten wird. Es ist die neue Version, die sich seit Monaten andeutet und die KI-Technik von Google als Basis nutzen wird.
Diese neue Version von Siri sieht etwas anders aus, es gibt eine eigene Chatbot-App, sie versteht euch besser, sie weiß mehr und sie ist persönlicher, lernt euch also auf Wunsch kennen. Und sie analysiert euch, während ihr beispielsweise euer iPhone nutzt und versteht Zusammenhänge und kann Aufgaben für euch erledigen.
Siri AI ist also im Grunde das, was Apple vor ein paar Jahren bei iOS 18 selbst auf die Beine stellen wollte und nicht hinbekam. Jetzt kommt die Vision der KI dank Google und knapp zwei Jahre später. Aber sie kommt, und nur das zählt am Ende.
Es ist also die Siri, die sich viele wünschen, so jedenfalls das Versprechen von Apple, das muss man jetzt einhalten. Bei der Apple Intelligence wurde es auch ganz groß vermarktet und kam anders und schlechter. Ich glaube aber wirklich, dass Apple daraus gelernt hat und bin optimistisch, ich will die neue Siri bald testen.
Hier noch eine kleine Übersicht, was die Apple Intelligence 2.0 (die Apple nicht 2.0 nennt, für mich ist das aber ganz klar ein großer Neustart) alles können soll:
PS: Siri AI startet jetzt in Englisch für Entwickler und soll später in diesem Jahr als Beta starten (nicht schon wieder). Und sie kommt nicht nach China, gut, das war klar, aber vorerst auch nicht in die EU. Apple fällt also mal wieder in alte Muster und jammert herum, statt sich, wie die Konkurrenz, etwas mehr Mühe bei uns zu geben.
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Wahrscheinlich kommt Siri AI im Sommer oder Herbst 2027, nach der Google I/O. Apple nutzt mal wieder seine „Macht“ zwecks Druckaufbaus, während die Mitbewerber die Funktionen teilweise seit 2 Jahren in der EU anbieten. Womöglich wollen sie aber auch erstmal die Nachfrage, Systemlast etc. testen bevor die neue Siri nach Europa kommt. Vielleicht haben sie auch noch nicht genug Serverkapazitäten. Wer weiß.
Ich muss leider sagen, dass dies die langweiligste Keynote jemals war, nochmal werde ich mir diese nicht anschauen. In der EU ist iOS 27 eh nicht verfügbar, frage mich wann Apple durch einen neuen Player ungelöst wird. Wenn AI das einzige relevante Feature bei neuen Geräte von Apple wird… kann man diese Feature in der Regel auch von Nothing oder Fairephone erhalten.
Die Geräte sind halt größtenteils ausentwickelt. Ein wenig perfektionieren kann man das alles noch, aber große Sprünge sind nicht mehr zu erwarten.
Was hattest du erwartet? Es war schon sehr lange vorher bekannt, dass iOS 27 kein großes Update wird. Ebenfalls war schon lange bekannt, dass AI verbessert wird. iOS 27 wird bei uns noch heute als Beta verfügbar sein. Nur Siri AI wird es noch nicht bei uns geben.