Apple kündigt „eine komplett neue Version von Siri“ für iOS 27 an

Apple hat heute Siri AI angekündigt, was „eine komplett neue Version von Siri“ ist und mit iOS 27 und weiteren Updates starten wird. Es ist die neue Version, die sich seit Monaten andeutet und die KI-Technik von Google als Basis nutzen wird.

Diese neue Version von Siri sieht etwas anders aus, es gibt eine eigene Chatbot-App, sie versteht euch besser, sie weiß mehr und sie ist persönlicher, lernt euch also auf Wunsch kennen. Und sie analysiert euch, während ihr beispielsweise euer iPhone nutzt und versteht Zusammenhänge und kann Aufgaben für euch erledigen.

Siri AI ist also im Grunde das, was Apple vor ein paar Jahren bei iOS 18 selbst auf die Beine stellen wollte und nicht hinbekam. Jetzt kommt die Vision der KI dank Google und knapp zwei Jahre später. Aber sie kommt, und nur das zählt am Ende.

Es ist also die Siri, die sich viele wünschen, so jedenfalls das Versprechen von Apple, das muss man jetzt einhalten. Bei der Apple Intelligence wurde es auch ganz groß vermarktet und kam anders und schlechter. Ich glaube aber wirklich, dass Apple daraus gelernt hat und bin optimistisch, ich will die neue Siri bald testen.

Hier noch eine kleine Übersicht, was die Apple Intelligence 2.0 (die Apple nicht 2.0 nennt, für mich ist das aber ganz klar ein großer Neustart) alles können soll:

PS: Siri AI startet jetzt in Englisch für Entwickler und soll später in diesem Jahr als Beta starten (nicht schon wieder). Und sie kommt nicht nach China, gut, das war klar, aber vorerst auch nicht in die EU. Apple fällt also mal wieder in alte Muster und jammert herum, statt sich, wie die Konkurrenz, etwas mehr Mühe bei uns zu geben.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗