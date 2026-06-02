Google Home: Neuer Speaker mit Gemini hat wohl ein Datum
Google kündigte im Herbst 2025 einen ganz neuen Home-Speaker an, der mit der neuen Gemini-Ära sowas wie ein Neustart der Reihe darstellt. Danach wurde es aber ruhig, selbst vor ein paar Tagen auf der I/O äußerte sich Google nicht dazu.
Dabei sprach man bei der Ankündigung von „Frühjahr 2026“, was allerdings bald endet, denn am 21. Juni ist Sommeranfang. Ein neuer Eintrag bei Best Buy Kanada legt nahe, dass man das Frühjahr aber verpasst, wenn auch nur um ein paar Tage.
Dort war der neue Google Home Speaker kurze Zeit mit einem Datum gelistet, und zwar dem 25. Juni 2026. Es ist allerdings unklar, ob das ein Platzhalter war, da sich weder Google noch Best Buy von offizieller Seite geäußert haben. Doch der Eintrag in einem Shop ist ein sehr guter Hinweis, dass der neue Speaker bald verkauft wird.
PS: Es deuten sich auch neue Speaker mit Display an, die sind aber noch nicht von Google gezeigt worden. Vielleicht plant man hier bald ein kleines Event für die neue Smart-Home-Hardware (oder zeigt auf dem Pixel-Event im Spätsommer mehr).mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗
in Fintech
in Tarife
in Provider
in Smart Home
in Gaming
in Schnäppchen
in Mobilität
in Smart Home
in Fintech
in Gaming