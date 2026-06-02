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Withings BodyFit: Das kann die ganz neue Waage

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Withings bringt mit der BodyScan 2 nicht nur ein neues Flaggschiff auf den Markt, was so langsam im Handel ankommt, mit der BodyFit führt man auch eine komplett neue Waage im Portfolio ein, die es so bisher noch nicht bei der Marke gab.

Die Withings BodyFit liegt preislich bei 249,95 Euro UVP, sie ist also das zweitbeste Modell nach der BodyScan im Lineup, und wird ab dem 1. Juli erhältlich sein. Das Highlight ist eine „DEXA-nahe Körperanalyse“, was auch die BodyScan 2 kann.

Dank bioelektrischer Impedanzspektroskopie (BIS), die mit 13 Frequenzen bis zu 800 kHz arbeitet, verspricht man eine Körperanalyse, die nah an den DEXA-Stand herankommt. So will man euch ein umfangreicheres Bild eures Körpers liefern.

Die neue BodyFit misst 40 Biomarker, hat ein Display, WLAN, Bluetooth, die neue Body Intelligence und ist eigentlich gar nicht so weit von der BodyScan entfernt, man muss nur auf ein paar Health-Dinge wie EKG, AFib oder SpO2 verzichten.

Wer den Fokus aber eher auf Fitness und Körperfett, sprich Optik legt, dem reicht das womöglich aus, daher will Withings diese Zielgruppe damit abholen. Werde ich mir bald mal genauer anschauen, trifft sich auch gut, dazu dann aber bald mehr.

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1. Juni 2026 | Jetzt lesen →
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