State of Play 2026: So verfolgt ihr das große PlayStation-Event live

Die heutige State of Play könnte ein PlayStation Showcase sein, welches Sony aber nicht so nennt, denn es deutet sich eine wirklich große Ausgabe mit sehr vielen Ankündigungen an. Headliner ist Wolverine, aber Sony wird noch viel mehr zeigen.

Falls ihr das Event live verfolgen wollt, dann könnt ihr das wie immer direkt bei YouTube tun, ich habe euch das Video weiter unten eingebunden. Aber es gibt, wie leider häufig bei den Events von Sony, einen Nachteil für uns hier in Deutschland.

Der Fokus liegt auf anderen Nationen, bei uns startet das Event erst um 23 Uhr deutscher Zeit und da es über eine Stunde geht, müsst ihr bis nach Mitternacht wach bleiben. Ich schaue mir die Highlights morgen an und werde hier berichten.

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