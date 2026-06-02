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Apple iPhone 18 Pro: Keine große Überraschung beim Akku geplant

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Ein neuer Chip, eine optimierte Software und größere Akkus deuten eigentlich auf eine Steigerung bei der Akkulaufzeit im kommenden Apple iPhone 18 Pro hin. So ein Schritt ist auch nicht ausgeschlossen, fällt aber wohl kleiner als gedacht aus.

Wir wissen noch nicht, wie sehr Apple die Software und die restliche Hardware optimieren wird, aber jetzt sind die möglichen Akkukapazitäten aufgetaucht. Und im Vergleich zum Apple iPhone 17 Pro ist der Sprung dann doch sehr überschaubar:

Laut „Digital Chat Station“ gibt es beim Apple iPhone 18 Pro genau 4.056 mAh, was im Vergleich zum Apple iPhone 17 Pro mit 3.988 mAh keine echte Steigerung wäre (unter 2 Prozent). Bei der Version ohne SIM-Slot, die es wohl wieder nicht bei uns gibt, ist der Unterschied (von 4.252 mAh auf 4.288 mAh) noch geringer.

Da mir die Akkulaufzeit im Apple iPhone 17 Pro aber mittlerweile ausreicht, ist das für mich kein großer Kritikpunkt. Klar, haben ist besser als brauchen, aber eine schnellere Ladegeschwindigkeit wäre mir weiterhin lieber als noch größere Akkus.

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1. Juni 2026 | Jetzt lesen →
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