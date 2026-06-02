PŸUR senkt Preise dauerhaft: Diese Tarife stehen jetzt im Fokus

Der Internetanbieter PŸUR passt sein Tarifportfolio an und setzt vorerst auf zwei vergünstigte Internet-Tarife.

PŸUR hat nach eigenen Angaben sein Angebot überarbeitet und stellt die Tarife Pure Speed 250 sowie Pure Speed 500 in den Mittelpunkt. Beide Angebote richten sich an Kunden, die einen reinen Internetanschluss ohne weitere Zusatzleistungen buchen möchten.

Für den Tarif Pure Speed 250 werden dauerhaft 23 Euro pro Monat berechnet. Der Tarif Pure Speed 500 kostet dauerhaft 29 Euro pro Monat. Hinzu kommt jeweils eine Aktivierungsgebühr von 19,99 Euro. Versandkosten in Höhe von 9,99 Euro fallen laut PŸUR nur an, wenn ein Router mitbestellt wird.

PŸUR setzt auf zwei Internet-Tarife mit Dauerrabatt

Die wichtigsten Konditionen:

Pure Speed 250 für 23 Euro monatlich

Pure Speed 500 für 29 Euro monatlich

Aktivierungsgebühr von 19,99 Euro

Versandkosten nur bei Routerbestellung

Die aktuellen Konditionen gelten laut Unternehmensangaben bis einschließlich 21. Juli 2026 um 9:59 Uhr.

Zu den PŸUR-Tarifen →

Die PŸUR-Tarife (und Konkurrenzprodukte) findet ihr auch in unserem Vergleichsrechner für Festnetzinternet.

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