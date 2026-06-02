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Raisin StartZins: Tagesgeldangebot mit Zinsanpassung auf 3 % p. a.

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Raisin passt ab sofort den Zinssatz für das Tagesgeldangebot StartZins für Neukunden auf 3,0 Prozent Zinsen p. a. an.

Raisin bietet mit StartZins ein Tagesgeldprodukt für Neukunden und bislang inaktive Bestandskunden. Der feste Zinssatz wurde heute auf 3 % p. a. angepasst und gilt für drei Monate. Das Angebot steht ab einem Anlagebetrag von 1 Euro zur Verfügung, maximal können 50.000 Euro angelegt werden.

Ein Produkt von Raisin, wobei die Gelder laut Unternehmensangaben einlagengesichert auf einem Sammeltreuhandkonto der Deutschen Bank verwahrt werden. Einzahlungen und Auszahlungen sind innerhalb der dreimonatigen Laufzeit jederzeit im Rahmen des Anlagebetrags möglich.

Raisin StartZins: Konditionen und Tagesgeld-Anschlusslösung

Als Besonderheit nennt Raisin eine optionale automatische Übertragung in ein vorab gewähltes Rollover-Tagesgeldprodukt. Dieses Anschlussprodukt verzinst Guthaben laut Raisin aktuell mit bis zu 2,05 Prozent pro Jahr.

Alternativ kann das Geld nach Ablauf auch in andere Tages- oder Festgeldangebote auf der Plattform mit nach Unternehmensangaben mehr als 150 Banken umgeschichtet werden.

Wichtige Punkte im Überblick:

  • Fester Zinssatz von 3,0 Prozent pro Jahr für drei Monate
  • Nutzbar für Neukunden und bislang inaktive Kunden
  • Anlagebetrag zwischen 1 und 50.000 Euro
  • Optionaler Übergang in ein Rollover-Tagesgeldprodukt
  • Einlagensicherung: Gelder werden auf einem Sammeltreuhandkonto der Deutschen Bank verwahrt

Zu Raisin StartZins →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

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