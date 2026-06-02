Mobilität

Sachsen investiert Millionen in neue Ladepunkte für Dienstfahrzeuge

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Der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement erweitert die Ladeinfrastruktur für elektrische Dienstfahrzeuge in Sachsen weiter.

Seit 2019 hat der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) nach eigenen Angaben eine flächendeckende Ladeinfrastruktur für elektrisch betriebene Dienstfahrzeuge aufgebaut. Derzeit stehen demnach 790 Ladepunkte auf rund 300 Liegenschaften des Freistaates Sachsen zur Verfügung.

Mit Blick auf die fortschreitende Elektrifizierung der Behördenfuhrparks wurde nun ein neuer Rahmenvertrag mit der SachsenEnergie AG abgeschlossen. Dieser soll den weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur in den kommenden Jahren ermöglichen.

Ausbau der Ladepunkte für E-Dienstfahrzeuge bis 2030

Ab dem 1. Juni 2026 können über eine Laufzeit von vier Jahren bis zu 500 Wallboxen mit insgesamt 850 Ladepunkten abgerufen werden. Für die Beschaffung sowie die erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen wird ein Investitionsvolumen von rund fünf Millionen Euro veranschlagt.

Die Finanzierung erfolgt laut Angaben des SIB teilweise aus Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts.

Wichtige Eckdaten:

  • 790 bestehende Ladepunkte auf 300 Standorten
  • Bis zu 850 zusätzliche Ladepunkte geplant
  • Vertragslaufzeit von vier Jahren
  • Investitionsvolumen von rund fünf Millionen Euro

Im Hintergrund steht die zunehmende Umstellung der Dienstfahrzeuge des Freistaates auf Elektroantriebe.

Die neuen Ladestationen stammen von der WALTHER ELECTRIC GmbH und entsprechen den bereits eingesetzten Systemen. Dadurch soll laut SIB eine einheitliche Bedienung an allen Standorten gewährleistet werden. Die Ladepunkte bieten eine maximale AC-Ladeleistung von 22 kW und werden über eine zentrale digitale Plattform verwaltet.

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