Glasfaser-Offensive: congstar öffnet Tür für mehr Haushalte

Congstar erweitert seine Glasfaser-Zuhause-Tarife und macht sie für deutlich mehr Haushalte in Deutschland verfügbar.

Congstar erweitert sein Angebot congstar Zuhause im Bereich Glasfaser deutlich. Voraussetzung ist ein Glasfaseranschluss der Telekom bis zum Gebäudekeller sowie die Zustimmung des Eigentümers. Im Bestellprozess wird automatisch die jeweils verfügbare Technologie angezeigt, wahlweise DSL oder Glasfaser zum gleichen Preis.

Der Anbieter verweist auf eine einheitliche Tariflogik mit monatlicher Kündbarkeit. Zusätzlich gelten zeitlich befristete Preisaktionen sowie der Entfall von Bereitstellungsgebühren bei Buchung innerhalb des Aktionszeitraums.

Glasfaser- und DSL-Tarife bei congstar Zuhause im Vergleich

Glasfaser-Tarife

150 Mbit/s Down, 75 Up, 36 €

300 Mbit/s Down, 150 Up, 42 €

600 Mbit/s Down, 300 Up, 50 €

1000 Mbit/s Down, 500 Up, 55 €

DSL-Tarife

100 Mbit/s Down, 40 Up, 36 €

250 Mbit/s Down, 40 Up, 42 €

Für Router setzt congstar auf die FRITZ!Box 5530 Fiber, die gemietet oder gekauft werden kann. Aktionsweise entfällt zudem die Mietgebühr. Prüft einfach bei congstar online, ob das Angebot inzwischen bei euch verfügbar ist.

Zu congstar Zuhause →

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