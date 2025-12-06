1822direkt verlängert die Girokontoprämie bis Januar

Die 1822direkt bietet bis Anfang Januar ihr Girokonto „GiroDirekt“ mit einer Prämienaktion an. Wer die kostenfreie girocard nutzt, kann den Bonus erhalten.

Neukunden, die sich bis zum 7. Januar 2026 für ein Girokonto entscheiden, erhalten eine Prämie von 75 Euro. Voraussetzung ist, dass sie in den ersten drei Monaten nach Erhalt der girocard mit V PAY (Sparkassen-Card) mindestens drei Zahlungen pro Monat tätigen.

Die Prämie gibt es zudem nur, wenn innerhalb von 4 Wochen nach Kontoeröffnung eine Einwilligung zum Erhalt werblicher Informationen per elektronischer Post (z.B. E-Mail) im Online-Banking oder während des Antragsprozesses erteilt wird und bis zur Prämiengutschrift bestehen bleibt. Diese Einwilligung kann jederzeit im Online-Banking der 1822direkt widerrufen werden.

Zusätzlich zum Startguthaben gibt es ein kostenloses Tagesgeldkonto mit einem höheren Aktions-Zinssatz. Dieser Sonderzins gilt für sechs Monate und für Beträge bis maximal 250.000 Euro.

Im Rahmen des Kunden-werben-Kunden-Programms können Kunden für eine erfolgreiche Weiterempfehlung aus der 1822direkt-Produktpalette zusätzlich bis zu 100 € Empfehlungsprämie (je nach empfohlenem Produkt) erhalten. Somit sind insgesamt bis zu 175 € Gesamtprämie möglich.

„Teilnahmebedingungen für die 75 € Prämiengutschrift beim Girokonto GiroDirekt

Sie erhalten eine Gutschrift von 75 €, wenn Sie den GiroDirekt Eröffnungsantrag vom 04.12.2025 bis zum 07.01.2026 generieren/herunterladen und das Girokonto bis zum 31.01.2026 eröffnet haben. Prämienberechtigt sind Kunden, die in den ersten drei Kalendermonaten nach dem Erhalt der Karte jeden Monat mind. 3 Zahlungen (Geldautomatentransaktionen sind ausgeschlossen) mit der girocard mit V PAY (Sparkassen-Card) durchführen. Weitere Voraussetzung für den Prämienerhalt ist die Einwilligung zum Erhalt werblicher Informationen per elektronischer Post (z.B. E-Mail), die spätestens 4 Wochen nach Kontoeröffnung z.B. im Online-Banking oder im Antragsprozess abzugeben ist und mindestens bis zum Erhalt der Prämiengutschrift bestand haben muss. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit im Online-Banking der 1822direkt widerrufen. Das Angebot gilt für Kunden, die in den letzten 12 Monaten kein Girokonto bei der 1822direkt hatten. Ausgeschlossen sind Kunden der Frankfurter Sparkasse. Die 1822direkt behält sich vor, die Prämienauszahlung zu verweigern, sofern ein Missbrauch der Prämien-Bedingungen vorliegt. Die Überweisung der Gutschrift erfolgt zwischen dem 22.06.2026 und 26.06.2026.

Die 1822direkt ist eine 100%ige Tochter der Frankfurter Sparkasse, der viertgrößten Sparkasse in Deutschland. Seit 1996 ist die 1822direkt im Direktbanking tätig.

