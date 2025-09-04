1&1: Preisnachlass, mehr Speed oder mehr Datenvolumen

1&1 startet ab heute eine neue Mobile-Kampagne für Neukunden mit erweiterten Tarifoptionen und zusätzlichen Vorteilen.

Die Angebote umfassen Preisrabatte, höheres Datenvolumen und gesteigerte Surfgeschwindigkeit. Neukunden können zwischen verschiedenen All-Net-Flat und Unlimited-Tarifen mit 24-monatiger Laufzeit wählen.

All-Net-Flat und Unlimited on Demand im Überblick

All-Net-Flat-Tarife werden in den Größen S, M und L angeboten und beinhalten Datenvolumen von 30 GB bis 120 GB bei 300 MBit/s. Die Einstiegspreise liegen in den ersten drei Monaten bei 9,99 € pro Monat, danach steigen sie gestaffelt zwischen 14,99 € und 24,99 €. Der All-Net-Flat XS entfällt.

Die Unlimited-on-Demand-Tarife bieten unbegrenzt nachbuchbares „Highspeed-Datenvolumen“ mit monatlich flexibler Nachbuchung in 1-GB-Schritten. Tarife S bis L liegen zwischen 19,99 € und 29,99 € pro Monat. Zusätzlich gibt es die Varianten XS mit 10 MBit/s LTE für 19,99 € und XL mit 300 MBit/s für 39,99 € pro Monat.

Angebote der Buds Reloaded Kampagne

Samsung Galaxy S25 FE inkl. Samsung Galaxy Buds 3 FE für 0 € einmalig, mit All-Net-Flat M für 42,99 € / Monat oder Unlimited on demand M für 47,99 € / Monat

Apple iPhone 16 inkl. AirPods 4 für 0 € einmalig, mit All-Net-Flat M für 54,99 € / Monat oder Unlimited on demand M für 59,99 € / Monat

Google Pixel 10 inkl. Google Pixel Buds Pro 2 für 0€ einmalig, mit All-Net-Flat M für 59,99 € / Monat oder Unlimited on demand M für 64,99 € / Monat

Die Angebote kombinieren Smartphones mit Buds ohne Zusatzkosten. Die monatlichen Gebühren variieren je nach Tarif und Gerät. Die Buds Reloaded Kampagne ergänzt das bestehende Portfolio an Tarifoptionen und richtet sich an Kunden, die Smartphones mit zusätzlichen Geräten kombinieren möchten.

