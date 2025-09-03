20 Jahre klarmobil: Mehr Datenvolumen und kein Anschlusspreis
Klarmobil feiert 20-jähriges Bestehen mit einer neuen SIM-Only-Kampagne im Vodafone-Netz. Die Aktion umfasst Sondertarife ohne Anschlusspreis.
Die Kampagne von klarmobil läuft bis zum 30. September 2025. Laut Unternehmensangaben wird der Geburtstag des Unternehmens genutzt, um das SIM-Only Portfolio in den Vordergrund zu rücken. Und das kann sich aktuell durchaus sehen lassen.
Ein Schwerpunkt der Aktion liegt auf speziellen Allnet-Flats im Vodafone-Netz. Diese Tarife sind in verschiedenen Varianten verfügbar, sowohl monatlich kündbar als auch mit 24-monatiger Laufzeit, wobei der Anschlusspreis in allen Fällen entfällt. Die maximale Geschwindigkeit beträgt laut klarmobil 50 Mbit/s.
Tarifübersicht der klarmobil Geburtstagsaktion
Besondere Tarifhighlights:
- Allnet-Flat 75 GB 5G: 9,99 €/Monat (24 Monate Laufzeit)
- Allnet-Flat 100 GB 5G: 14,99 €/Monat (24 Monate Laufzeit)
- Allnet-Flat 150 GB 5G: 19,99 €/Monat (24 Monate Laufzeit)
- Anschlusspreis immer 0 € – alle Tarife auch monatlich kündbar, mit leicht höheren Preisen (+2 € mtl.)
Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.
