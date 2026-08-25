Tarife

25 GB für 6,99 Euro: Drillisch aktualisiert seine Mobilfunktarife

René Hesse
Von
KI

Verschiedene Drillisch-Marken aktualisieren heute mehrere Mobilfunktarife mit Preisen ab 6,99 Euro pro Monat.

In dieser Woche bleiben die Konditionen der beworbenen Angebote weitgehend unverändert. Geändert werden vor allem Tarifbezeichnungen beziehungsweise die Marke, unter der ein Angebot vermarktet wird. Zur Auswahl stehen Varianten mit einem Monat oder 24 Monaten Laufzeit.

Bei der monatlich kündbaren Variante werden 9,99 Euro Anschlusspreis berechnet. Bei den Angeboten mit 24 Monaten Laufzeit entfällt dieser nach den vorliegenden Angaben.

Drillisch-Tarife ab 6,99 Euro im Überblick

Die günstigsten regulären Tarife starten bei sim.de mit 25 GB für 6,99 Euro monatlich. BIGSIM bietet 35 GB für 7,99 Euro, sim24 verlangt für 40 GB 8,99 Euro. Für 9,99 Euro gibt es bei sim.de 50 GB. Die maximale Geschwindigkeit liegt jeweils bei 50 Mbit/s.

Bei den Unlimited-on-Demand-Angeboten stehen zunächst 20, 30 oder 40 GB zur Verfügung. Danach kann kostenlos und beliebig oft jeweils 1 GB über die Servicewelt nachgebucht werden. Der Einstieg kostet bei unlimited24 mit 20 GB 14,99 Euro monatlich.

Die Anbieter nutzen das 1&1-Mobilfunknetz mit Unterstützung von National Roaming im Vodafone-Netz für eine bessere Abdeckung.

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.


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