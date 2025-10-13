2,5 Gbit/s: Vodafone testet 6-GHz-Frequenzen für 5G und 6G

Vodafone hat in Hannover im oberen 6-GHz-Band für 5G und 6G Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbit/s erreicht.

Der Test nutzte ein 5G-Carrier-Aggregation-Verfahren und zeigte laut Unternehmensangaben, dass das obere 6-GHz-Band sowohl hohe Downloadraten als auch gute Indoor-Erreichbarkeit ermöglicht.

Dabei wurden Uplink-Geschwindigkeiten zwischen 50 Mbit/s und 180 Mbit/s gemessen. Zum Einsatz kam ein Standard-Smartphone mit MediaTek M90 Modem, das 200-MHz-Bandbreiten unterstützt.

Auswirkungen auf Netzkapazität und künftige Mobilfunkstandards

Vodafone berichtet, dass ein 200-MHz-Kanal im 6-GHz-Band fast doppelt so viel Datendurchsatz liefert wie ein 100-MHz-Kanal. Laut Unternehmensangaben könnten die Kosten für zusätzliche Kapazitäten dadurch um mehr als 40 Prozent sinken.

Das Unternehmen setzt sich gemeinsam mit anderen europäischen Betreibern dafür ein, das obere 6-GHz-Band für Mobilfunk zu öffnen, um zukünftige 5G- und 6G-Anwendungen zu unterstützen.

Kernpunkte des Tests

Downlink bis 2,5 Gbit/s im 6-GHz-Band

Uplink zwischen 50 und 180 Mbit/s in Innenräumen

200-MHz-Kanäle verdoppeln die Kapazität

Kostenersparnis für Netzbetreiber laut Angaben über 40 %

Unterstützung künftiger 6G-Standards

Die Europäische Kommission und die Radio Spectrum Policy Group werden voraussichtlich über die langfristige Nutzung des oberen 6-GHz-Bands entscheiden.