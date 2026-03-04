Dienste

2FAS: iCloud Backup mit Passwortschutz

Die iOS-App des 2FA-Authentifizierungsprogramms 2FAS wird aktuell in neuer Version verteilt. In dieser ist der Passwortschutz für das iCloud Backup enthalten.

2FAS habe ich im Blog schon häufig erwähnt. Es ist eine Authenticator-App. Eine von vielen, aber eine gute. Meiner Meinung nach ist 2FAS insgesamt sogar besser als der Google Authenticator (siehe auch).

Das Tool ist Open Source, kostenfrei, optisch ansprechend, bietet Backups über die Cloud oder lokal als Export und kommt mit zahlreichen Komfortfeatures daher. Auch eine Chrome-Erweiterung gibt es.

Mit dem neuesten Update auf Version 5.4.0 ist es nun auch möglich, dem iCloud Backup ein individuelles Passwort zu vergeben. Dieses Passwort wird für die Verschlüsselung der Backup-Daten verwendet. Wenn man es allerdings verliert, lassen sich die Daten nicht mehr aus der Cloud-Sicherung wiederherstellen.

Für die Nutzung wird kein Account benötigt und selbstverständlich arbeitet die App vollständig offline. Wer mit den „etablierten“ Lösungen wenig anfangen kann, wirft einen Blick auf 2FAS.


