Skoda nennt Datum für sein neues Elektroauto
Bei Skoda wird es bald „episch“, das ist jedenfalls die Anspielung des Namens für das nächste Elektroauto, den Skoda Epiq. Am 19. Mai ist Weltpremiere und passend dazu hat man heute frische Teaserbilder gezeigt, erstmals auch vom Innenraum.
Der Skoda Epiq ist laut Skoda das erste eigene Modell, welches komplett auf die Designsprache „Modern Solid“ setzt, bisherige Modelle haben zwar schon viele Elemente davon, aber, wie beim Enyaq, auch noch sehr viel „altes“ Skoda-Design.
Der Skoda Epiq ist eines von vier geplanten Elektroautos der „Urban Car Family“, den Cupra Raval kennen wir bereits, wie auch den VW ID Polo, jetzt folgt Skoda und im Sommer werden wir den VW ID Cross sehen – das Pendant zum Skoda Epiq.
Bisher hat Skoda nur ein kompaktes Modell bestätigt, ein weiteres könnte aber in den 2030ern folgen. Der Epiq ist in Zukunft der Einstieg bei Skoda, ein günstiges Modell hat man nicht geplant – dafür aber ein neues Flaggschiff, was 2026 folgt.
in Telekom
in Telekom
in Smartphones
in Fintech
in Fintech
in Unterhaltung
in Gaming
in Mobilität
in Fintech
in Fintech