N26 startet mit Wero: Geld senden ohne IBAN

Die Digitalbank N26 integriert Wero und ermöglicht damit Echtzeitüberweisungen per Telefonnummer oder E-Mail.

Die neue Funktion steht ab dem heutigen 11. August 2026 für berechtigte Kunden in Deutschland und Frankreich bereit. Eine IBAN muss für solche Zahlungen nicht mehr eingegeben oder weitergegeben werden. Wero ist direkt in den bisherigen Überweisungsprozess der N26-App eingebunden.

N26 bietet Überweisungen ohne IBAN innerhalb der eigenen Kundenbasis bereits seit mehr als zehn Jahren an. Mit Wero lassen sich nun auch Empfänger außerhalb von N26 erreichen. Das macht die Funktion deutlich interessanter.

N26 setzt bei Wero auf SEPA Instant

Die Zahlungen basieren auf SEPA Instant und dem Wero-Netzwerk. Nach Angaben der Unternehmen soll das Geld zu jeder Tageszeit in weniger als zehn Sekunden auf dem Konto des Empfängers eingehen.

Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Start in Deutschland und Frankreich

Zahlungen per Telefonnummer oder E-Mail

keine separate Wero-App erforderlich

Wero erreicht laut EPI rund 57 Millionen Nutzer

Wero ist bereits seit 2024 für Zahlungen zwischen Privatpersonen in Belgien, Frankreich und Deutschland verfügbar. Weitere N26-Märkte sollen schrittweise folgen.

Zur N26 Bank →

Ich halte die Integration für einen sinnvollen Schritt. Entscheidend ist weniger die neue Funktion selbst, sondern dass Wero damit stärker direkt in bestehende Banking-Apps rückt. Genau das könnte dem europäischen Bezahlsystem im Alltag den nötigen Schub geben.

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