James Bond: Der nächste 007 wird „etwas ganz anderes sein“
Wir werden bis Ende des Jahres vermutlich erfahren, wer der nächste James Bond für die Zukunft der 007-Filme ist. Im Interview mit Deadline hat Amy Pascal jedoch betont, dass „Daniel Craig (als James Bond) nur schwer zu übertreffen sein wird“.
Der nächste 007 muss also „etwas ganz anderes sein“, so die Produzentin der Reihe, man sucht „etwas Mitreißendes, Spannendes und Einzigartiges“. Und ich sehe schon wieder die Kommentare und Angst vor der nächsten Veränderung.
Aber man darf „beruhigt“ sein, denn James Bond bleibt Brite und männlich, das gewisse Klientel muss nicht in Schnappatmung verfallen und die Kommentare mit „früher war alles besser“ fluten. Ein James Bond ging in den Filmen aber schon immer mit der Zeit, das ist normal, immer der exakt gleiche 007 wäre langweilig.
Doch Veränderung fällt vielen schwer. Ich bin hingegen gespannt, wie sich James Bond in Zukunft entwickelt und würde mich freuen, wenn man sich ein Beispiel am hervorragenden Spiel von IOI nimmt, die haben das für mich sehr gut macht.
mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗
Ich würde mich ja über einen jungen James Bond freuen, ähnlich dem Computerspiel, aber eine Handlung wie in den Originalromanen angesiedelt in den 50ern/60ern.
und mehr trockenem Witz und ne ordentliche Portion political correctness.
political incorrectness meinte ich natürlich
Brite, männlich, schwarz.
Ist meine Vermutung.
Warum man jetzt auf alles den Diversitätspräservativ überstülpen muss in den Diskussionen, damit etwas als „NEU“ hier definiert werden soll, liegt wohl am momentanen Zeitgeist, der mit aller Gewalt gegen jedweden Widerstand durchgesetzt werden muss.
Also das nennt dann die eine Seite Toleranz. Also alles wie gewohnt, nur in umgekehrter Reihenfolge. Zeitgeist eben.
Mit „etwas anderes“ hätte ich erstmal kein Problem, aber es kommt von Amazon.
Ich denke die Reihe hat ein ganz anderes Problem: James Bond ist spätestens mit der Reihe von Daniel Craig auserzählt. Origin-Story, Geschichte, Tod. Klar müsste sich ein. neuer Bond neu erfinden. Umgekehrt verändern sich die Romane und die Geschichte von Flemming nicht. Sind wir ehrlich: Bond in die Moderne zu überführen (ob nun nicht-britisch, weiblich oder schwarz) würde am Ende Bond derart nachhaltig verändern, dass es nicht mehr Bond wäre. Vielleicht kann man Bond in 5-10 Jahren für eine neue Generation wiederbeleben. Aber auch dann müsste er sich an den Romanen orientieren. Für mich war Daniel Craig der beste Bond und letztlich der Bond meiner Generation. Und das sage ich auch als Hardcore-Fan von Sean Connerys Bond. Meine Reihenfolge: Craig, Connery, More, Lazenby, Dalton, Niven.
Amy Pascal hat damals Ghostbusters 2016 ordentlich gepusht. Dies und das die Rechte bei Amazon liegen lässt schlimmes erahnen. Die haben schon Herr der Rine ruiniert. Meine Hoffnung nochmal einen vernünftigen Bond zu bekommen schwinden immer mehr.
Ich nehme an, der nächste Bond wird schwul oder sowas. Kann mir vorstellen, dass die das pushen.
Und was genau ist dein Punkt? Homophob?
Nö, die können gerne mal einen schwulen Actionhelden machen, nur sollen sie den gefälligst nicht James Bond nennen sondern eine eigene IP geben.
So ein Actionheld im Stil von Reacher nur homosexuell wäre z.B. total cool. Pluspunkte, wenn er Biker Klamotten trägt.
jup. genau. homophob. und wenn ich keinen schwarzen in ner weissen Rolle will bin ich Rassist. call me names i dont care.
Was ist denn eine „weiße Rolle“? Sowas wie ein Amerikaner der einen Deutschen Hitler-Attentäter oder Achilleus spielt?
… heut wieder Limbo-Wettbewerb?… und „Ja“ damit dürftest du die Kriterien eines Rassisten erfüllen.
Immer wieder überrascht (nicht) wie schnell du Leute brandmarkst und dir irgendwas aus der Nase ziehst 😂😂 mit dir will ich garantiert kein Bier trinken. Auch kein alkoholfreies
ach das ist das einzige was er kann ;D
Wieso muss ich gerade an Laurel und Hardy denken?🤔
weil du gerade vorm Spiegel stehst? – ich weiss es nicht.
Alfons, Kurt hat hier mittlerweile 1.700 Kommentare geschrieben! Ich weiß, du hast es nicht so mit Fakten aber du solltest mal deine Definition von „schnell“ überdenken.
keine Ahnung… hm Tarzan?
Ich probiere es jetzt ein, nur ein einziges Mal!
Es ist kein Problem wenn ein (weißer!) Amerikaner Staufenberg spielt. Es ist kein Problem wenn ein (weißer!) Amerikaner Oppenheimer spielt usw. usw. Es ist also kein Problem wenn historische(!) Persönlichkeiten von weißen „Ausländern“ gespielt werden.
Es ist ok, wenn eine weiße(!) Deutsche eine griechische Fantasiefigur spielt. Es ist ok, wenn eine weiße Amerikanerin eine japanische Mangafigur spielt aaaaber wenn irgendwelche Farbigen sich erlauben irgendwelche Fantasiefiguren zu spielen, bekommt ihr Limbokönige Schaum vor dem Mund….
…. Ja, das IST Rassismus oder einfach nur dumm!
Eigentlich ist Raceswapping dumm. Denn du veränderst den Ursprung der Story und der Figur komplett. Aber natürlich ist die Logik der Story komplett egal, solange man „virtue signaling“ betreiben darf und die „richtigen“ Ethnien ausgetauscht werden. Aber wehe der Spieß wird umgedreht…
Vor allem sind weiße Amerikaner nun mal europäischer Abstammung. Können also durchaus problemlos Europäer spielen.
Und es ist auch kein Problem, wenn eine Deutsche eine Griechin spielt. Oder erkennst du hier in der Innenstadt jeden Griechen sofort?
Ich will jedoch auch nicht, dass eine Weiße besagte japanische Mangafigur spielt, außer der Charakter soll eine weiße Person sein. Ansonsten will ich da eine ostasiatische Schauspielerin.
Oh, dann fandest du Ghost in the Shell sicher so richtig scheixe, weil du ja „ethnientreue“ Besetzung von Fantasiefiguren liebst!? Und Man-At-Arms im neuen He-Man ist auch grütze… weil Idris Elba soll ja gefälligst einen Baumwollpflücker spielen…
… bleib dabei… dumm!
Das ist korrekt, ich bin eh kein Scarlett Johansson Fan und hätte viel lieber eine asiatische Schauspielerin gehabt.
Da ist ja wieder der Forums-Rassist. Du schreibst hier so eine Grütze, immer wieder, dass ich mich wundere, dass du hier einfach so deine rassistischen Thesen verbreiten kannst. Offenbar wollen sich die Betreiber maximal tolerant geben und sich nicht einem von rechter Seite potenziell möglichen Vorwurf der Zensur aussetzen, was aber meines Erachtens falsch verstandene Toleranz ist.
Durch solche immer wieder unwidersprochen verbreiteten rassistischen Narrative in normal zugänglichen Medien infundiert sich das Gift des Rassismus schleichend und sukzessive in die Gesellschaft. Und die Seite hier lässt es zu.
V.i.s.d.P. aus Chemnitz. Ah ok, na dann…
Nein, wir sind in alle Richtungen so offen. Wichtig ist, dass es rechtlich nicht strafbar ist. Wobei wir gewissen Müll auch nicht mehr zulassen, wir werden strenger und sind selbst am Überlegen, wie wir das langfristig handhaben wollen.
Wichtig ist uns nur, dass der rassistische und homophobe Müll kommentiert wird und nicht einfach so dasteht, was zur Not ich mache.
Oliver, du bist vernünftig und mit dir kann man auch sinnvoll diskutieren. – eine Fähigkeit die manchen hier fehlt und dann immer nach der Mama (euch) gerufen wird. was soll das? solange man keine Grenze überschreitet und sachlich seinen Standpunkt klarmacht ist das doch okay imho? aber wenn rot meint jetzt einfach mal irgendwelche Kampfbegriffe auf Leute zu werfen (denunzieren) und Neuhier dann meint da mitzumachen (bei den Kampfbegriffen) muss es auch möglich sein darauf einzugehen. wie gesagt bis zu nem gewissen Maße. ich lass mir von so Leuten net den Mund verbieten geschweige denn mich von sowas einschüchtern! die Leute werden hier als Rassisten oder homophob betitelt und wenn sie sich wehren wird zur Mami gerannt. welch Geistes Kind sind die entfallen? mein Scharmützel mit Neuhier und Ronnie ist für mich wien RunningGag und ne Ablenkung von meiner Arbeit xD aber es gibt Grenzen. solange die nicht überschritten werden ist imho alles fein. bissel diskutieren und Meinung vertreten sollte erlaubt sein ohne direkt in ne Ecke gestellt zu werden weil man keine Argumente mehr hat. ja wie auch wenn man geistig in Lazyland wohnt wo jeder jeden liebt und mag und nie was schlimmes passiert.
Ich meine auch weniger euch, sondern vielmehr andere Kommentare. Die Zahl der wirklich kritischen Aussagen häuft sich leider. Wir wollen auch niemandem „den Mund verbieten“, merken aber auch, dass „aggressivere“ Kommentare dann genau das befeuern. Und manchmal wünschen wir uns wieder einen Fokus auf die Themen selbst, der dabei leider oft verloren geht. Wir sind da selbst noch in der „Findungsphase“.
okay ja bei richtig kritischen Sachen bin ich komplett bei dir. das ist dann auch keine „Meinung vertreten“ mehr sondern geführte Hetze und triefende Dummheit.
Erstmal zu Beginn schön manipulativ eingeschleimt beim Betreiber, damit man seine rassistischen Haltungen auch weiter hier verbreiten kann. Und der fällt auch noch darauf rein.
Wenn jemand denkt wie ein Rassist, sich verhält wie ein Rassist und schreibt wie ein Rassist, dann ist er auch ein Rassist. Punkt!
Das hat mit denunzieren gar nichts zu tun, da würde ich semantisch noch mal nachschärfen.
Das hat auch nichts mit zu Mama laufen zu tun, denn diese Seite ist öffentlich und hat damit eine gesellschaftliche Verantwortung. Du bist hier nicht bei deinem AFD-Stammtisch! Aber das zu checken ist vielleicht auch zu überkomplex für dich.
Die Trotzreaktionen wie „ich lass mir den Mund nicht verbieten“ etc. sind altersadäquat für 2-4 Jährige und Peer-spezifisch.
Und dass du deine Rassismen hier als „running gag“ und gewollten Provokationen als Ablenkung von der offensichtlich frustrierenden Arbeit und langweiligem Leben bezeichnest, passt zu so einer Persönlichkeitsstruktur und lässt sich in diesem Kontext nur so kommentieren:
Go, get a life!
Ich will nur klarstellen, dass ich da auf nichts „hereingefallen“ bin. Das ist unsere Regel, schon immer. Wir schärfen in letzter Zeit nach, in erster Linie aber damit, dass wir solche Kommentare direkt als Betreiber kommentieren. Es gehört aber leider zum Gesellschaftsbild dazu in der heutigen Zeit und manchmal bin ich der Meinung, dass man sich der Konfrontation stellen und ihr nicht aus dem Weg gehen sollte. Ja, mit Rassisten kann man meistens nicht diskutieren, aber ohne Kommunikation löst sich das Problem auch nicht. Und andere Leser dürfen ruhig sehen, dass solche Kommentare in der Unterzahl sind und nicht hingenommen oder sogar noch bei uns befürwortet werden.
mein lieber Mann da hat aber jemand zuviel Selbstvertrauen.. lesen- verstehen- nachdenken- kommentieren. versuch mal diese Reihenfolge. andernfalls kann sowas teuer werden wenn mans übertreibt.
So nach „I don’t care“ klingt das aber nicht. Du schreibst ja selbst, dass es dich nicht stört, wenn du so bezeichnet wirst. Ja, was denn nun?
Für sich selbst Meinungsfreiheit postulieren, aber für andere gilt das natürlich nur, wenn die andere Meinung auch genehm ist.
Wenn ich etwas (nicht nur) meiner Meinung nach Rassistisches lese, werde ich es auch so bezeichnen.
Den öffentlichen Raum darf man nicht den Rechten überlassen. So sehe ich das.
Oben hast du von „rot“ geschrieben, aber „blau/braun“ darf man natürlich nicht schreiben. Man sollte schon mit Gegenwind rechnen, wenn man sich öffentlich äußert. Du hast kein Recht auf unwidersprochene Meinung!
bist du iwie vom Wickeltisch gefallen oder so? sorry jetzt aber mal ernsthaft. denkst du nur von 12 bis Mittag? ist das so ein Ding bei dir? Schnellschuss?
wenn DU meinst mich anschwärzen zu müssen weil DU denkst deine Meinung ist die einzig richtige ist meine Realtion darauf komplett was anderes als wenn du mich einfach nur so bezeichnest ohne die Betreiber der Unfähigkeit der Moderation des Forums zu bezichtigen!
das war die Antwort auf rot. rot= Forist. Gottverdammt. andere als minderbemittelt titulieren aber selbst Gehirnakrobat sein. das sind mir die richtigen.
Sorry, Oliver, wenn ihr „nach allen Seiten offen“ seid und nur wichtig sei, dass es nicht strafbar ist, dann unterstützt ihr Rassimus. Der fängt ja weit vor der Strafbarkeitsgrenze an. Diesen Vorwurf müsst ihr euch dann gefallen lassen. Wenn es so ist, dann sagt es klar und offen, damit das auch so multipliziert werden kannn.
Du schreibst selbst von „rassistischem und homophobem Müll“, warum glaubt ihr sowas hier zulassen zu müssen ? Habt ihr Angst, dass Euch sonst ein großer Teil der Leser abhanden kommt? Generiert das mehr Kommentare und Klicks? Geld vor Moral? Hier standen auch schon rassistische Äußerungen, die nicht kommentiert waren, auch nicht von euch.
Lasst euch nicht von den „man wird ja wohl noch sagen dürfen“-Schwachmaten so manipulieren. Das ist deren Intention und eine Falle.
Du äußerst, ihr wäret noch in der Findungsphase, was ihr zulassen wollt, ich glaube, das habe ich vor längerer Zeit schon mal von dir gelesen. Wie lange braucht ihr denn dazu?
Es gibt Mobiflip nicht erst seit gestern.
Ihr habt hier auch eine gesellschaftliche Verantwortung, zeigt mal Haltung!
Nein, wir „unterstützen“ das damit nicht, wenn, dann würden wir es „tolerieren“. Darüber kann man streiten.
Aber wir haben auch Regeln, so wie jede Plattform, und wir überlegen selbst noch, wie wir damit umgehen, weil uns so ein Abschaum viele Jahre erspart geblieben ist, da die Tech-Nerds der Vergangenheit zwar die Android-iOS-Diskussion aufmachten, aber nicht die der Rasse. Es ist ein Prozess und ja, dieser ist im Wandel, viele Dinge findest du nicht, weil sie erst gar nicht online gehen. Wo wir am Ende landen, das wird sich zeigen, aber wir lassen und nicht manipulieren und treiben und nein, die 5-10 Leser sind bei Aufrufzahlen von 10.000+ komplett egal.
Was ist daran rassistisch oder sexistisch eine Rolle passend besetzt haben zu wollen?
Oder bist du bereit im nächsten WK2 Film Hitler als Schwarzen zu sehen? Wenn nicht, bist du ein Heuchler.
Sorry, mit Rassisten diskutiere ich nicht! Ich wiederhole es nur nochmal, vielleicht findet es dann ja seinen richtigen Weg, was ich allerdings bezeifle.
Nur so viel: Die Affinität zu deinem Führer, den du immer wieder als Bespiel hier nimmst, um zu provozieren, ist hier jedem klar geworden, aber du neigst hier ja generell zu sprachlichen Redundanzen. Und jetzt geh woanders spielen…
Du checkst immer noch nicht den Unterschied zwischen realen, historischen Personen und Fantasie-/Märchen-Wesen! Junge, Junge… was für ein blödes Argument!
keine Ahnung was du probiert hast. ich bring dir lieber sinnvolle Beispiele: nehmen wir Mangafigur – Son Goku von Dragon Ball. wird in ner Live Action Serie von nem schwarzen gespielt. fändest du cool? lass mich raten ja. – jz frag mal die Fans dazu. Blade von nem Weissen geht meiner Meinung nach gar nicht – wie steht es da bei dir? oder Black Panther?, Shaft?
Hitler möchte ich dann gerne von einem Schwarzen gespielt haben, wenn du so kommst…
Das habe ich wo genau in Bezug auf historische Personen geschrieben?
Also bist du auch so ein Heuchler, der Raceswapping nur in eine Richtung gutfindet…
Wer 2026 noch von „Rasse“ beim Menschen spricht, der ist ein Rassist.
Ich habe oben immer Ethnie verwendet. Ich habe den Begriff Raceswapping als feststehenden Begriff benutzt weil es den Begriff Ethnien-Swapping nun mal nicht gibt.
Das ändert nichts daran, dass „Rasse“ rassistisch ist, auch wenn man den englischen Begriff nutzt. Raceswapping ist ja auch rassistisch.
Sag das Neuhier, der hat den auch verwendet.
Davon ab ist Raceswapping ein feststehender Begriff, ob er inhaltlich nicht korrekt ist, ist in dem Fall irrelevant, da klar ist was er bedeutet und es keinen politisch korrekten Alternativbegriff gibt.
Man kann sich effektif auch lächerlich machen, wenn man zu sehr die Nadel im Heuhaufen sucht um sich drüber aufzuregen, weißt du.
Es ist nicht „irrelevant“, denn es gibt nicht nur keinen „politisch korrekten Alternativbegriff“, es gibt auch keinen „biologisch korrekten Alternativbegriff“, weil das eben Rassismus ist. Es gibt keine Rasse und daher ist Raceswapping rassistisch.
Dann erfinde doch einen politisch korrekten, nicht rassistischen Begriff dafür und verbreite ihn so in der Allgemeinsprache, das er anerkannt und überall verwendet wird. Dann können wir weiter diskutieren. Solange zeigst du nur, dass dir der gesunde Menschenverstand abhanden gekommen ist, denn Raceswapping. ob es dir gefällt oder nicht, ist nun einmal der verwendete Begriff dafür.
Man kann keinen „politisch korrekten“ und „biologisch korrekten“ Begriff für etwas Rassistisches erfinden. Aber klar, es ist mein „Menschenverstand“, weil dein Horizont nicht ausreicht, um sowas zu verstehen.
Wenn für dich alles rassistisch und sexistisch ist und du nichts unterscheiden kannst, dann wirst du mir sicher zustimmen, bitte als Antwort hierdrauf, dass Adolf Hitler von Idris Elba und Martin Luther King von Pedro Pascal gespielt werden sollen, ja? Achso und Marilyn Monroe natürlich von Lucy Liu, alles kein Problem.
Oder bist du nur so ein Heuchler, für den das immer nur alles in eine Richtung geht?
Für mich ist nicht „alles“ rassistisch, aber du bist es. Und deine Frage hat nichts mit dem Thema zu tun, Rechte lenken aber gerne mit Whataboutism ab. Du sprichst von Rasse und bist damit ein Rassist. Ganz egal, was meine Meinung zu einem Schauspieler für Martin Luther King ist.
Lächerlich machst du dich mit deinen Whataboutismen und krampfhaften Versuchen deine rassistische Kommunikation dilettantisch zu legitimieren.
Ich halte dir nur den Spiegel vor, wie selektiv Rassismus für dich ist und enttarne dich damit als den eigentlichen Rassisten.
Netter Versuch, klappt nur nicht!
Du hast dich schon einmal in deinem Furor um Kopf und Kragen geschrieben:
Schlechte Odyssey-Kopie: Elon Musk will ins KI-Filmgeschäft einsteigen
23.7.26 um 14:40 Uhr.
„weiße Kultur auszulöschen“, oder auch „der große Austausch“ genannt, welche Klientel benutzt noch mal solche Begriffe?
Versuche also bitte nicht mit rhetorischen Spitzfindigkeiten deinen Rassismus zu kaschieren.
😳😳😳 Alter, dass der Kerl seinen geistige Dünnschiss hier noch weiterverbreiten darf, ist ein absolutes Unding! Der hätte schon nach seiner ersten Sperre hier nie wieder schreiben dürfen!
Sehe ich auch so mit der Sperre. Aber oben kannst du ja Olivers Antworten auf meine Einwände lesen. Es wird noch sondiert, wie man sich verhält.
Ja klar, einfach andere Meinungen als rassistisch abtun und Mundtot machen. Das können Linke natürlich super, genau wegen solchen Leuten wie dir hat die AFD so einen Zulauf.
Denn sorry, es gibt nunmal verschiedene Kulturen. Das kannst du verneinen solange du willst.
Dann hast du sicher kein Problem wenn wir schwarze Kultur auslöschen und Martin Luther King dann von einem Weißen gespielt wird. Denn entweder gibt es Kultur oder nicht.
Na Spritti, schon so früh am Tag gebechert? Wo habe ich den verwendet?
Ah, hast du scheinbar vermieden.
So ist es. „Rasse“ bei Menschen ist ein Konstrukt von Rassisten. Hier mal ein Link, dessen Inhalt auch die schlichteren Gemüter hier (damit meine ich nicht dich, Oliver) erfassen könnten, wenn sie denn wollten:
https://www.swr.de/swrkultur/wissen/warum-gibt-es-keine-menschenrassen-tierrassen-gibt-es-doch-auch-106.html
Dann nenne den Begriff für Raceswap der allgemein stattdessen benutzt wird? Habe ich oben schon gefragt, kommt ja nichts.
1) Das war nicht ich, sondern Oliver, den du heute um 12:06h nach einem Begriff gefragt hast. Da verwechselst du was.
2) Ich schrieb heute um 11:45h wiederholt, dass ich mit dir nicht diskutiere. Ist das so schwierig zu verstehen ? Das ist eine rhetorische Frage FYI
Fragt sich dann, wer der wahre Rassist hier ist…
Rate warum, weil „Rassenaustausch“ rassistisch ist. Daher kommt auch nichts, weil das nur Rassisten nutzen, die du hier offensichtlich nicht findest.
Ich warte immer noch auf eine Antwort von einem aus eurer Linksfraktion, dass ihr dann ja natürlich auch absolut keine Probleme damit habt, wenn ein Schwarzer Schauspieler Adolf Hitler und ein nicht Schwarzer Schauspieler Martin Luther King spielt.
Solange ihr das nicht mit einem klarem ja, ist kein Problem, beantwortet seit ihr doch nur alles Heuchler.
Diese „Linksfraktion“ ist einfach nur der normale Menschenverstand und die „Mitte“, die keinen Bock auf rechten Müll hat. Und die nicht in „Rassen“ einteilt. Ab wann ist denn beispielsweise ein „Schwarzer“ ein „Schwarzer“? Ist ein Brad Pitt, der aus einem langen Sommerurlaub kommt und gebräunt ist, schon eine andere Rasse für dich? Ich glaube so langsam, dass du wirklich denkst, dass du nicht rassistisch bist, was es noch trauriger macht. Du brauchst eine Welt in Schwarz und Weiß, in Rassen, in festgelegten Hauttönen, in der Breite der Augen, die dir zeigt, ab wann einer „Asiate“ ist und eine Rolle „spielen darf“. Ab welchem Hautton ist denn jemand nicht mehr als Schauspieler für Hitler geeignet? Du merkst es vermutlich wirklich nicht, aber für uns und viele andere hier bist du ein Rassist. Aber das passt zu dem, was Elon Musk bei X postet, der hat diese Woche auch wieder irgendwas von Auslöschung der „weißen Rasse“ geteilt. Dort findest du übrigens das passende Publikum für solche Sichtweisen. Außerhalb davon wird die alles „links“ vorkommen.
Also zeigst du offen, was für ein Heuchler du doch bist, weil du einen riesigen Text verfasst um um den heißen Brei herumreden zu können.
Und nein, ich bin kein Rassist. Aber ich bin auch kein Linksextremer sondern habe einen gesunden Menschenverstand, der verschiedenen Kulturen ihre Geschichte zugesteht. Anders als eben gewisse Ideologen, die insbesondere bei
europäischer Kultur sofort einen „Rassenkrampf“ kriegen.
Du gehst ja gar nicht auf die Fragen ein. Dabei forderst du das doch so sehr von mir und anderen hier.
PS: Und ja, uns ist klar, dass du ein Rechter und kein Linker bist, welches Extrem ist ja egal, wir mögen beide nicht.
Das gleiche befürchte ich auch. Bond in rosa Tutu, Wasserpistole und Wattebällchen und dazi der neue Elektro Jaguar in rosa.
Dazu kein Bondgirl mehr an der Seite sondern irgendeine männliche oder diverse Person mit lila Haaren.
Amazon hat ja auch schon das Remake von Stargate ruiniert. Mal sehen was aus Matrix wird oder Baywatch.
Wie unreif kann man sein? Bernd: „Ja“
Hollywood und seine bekloppten Diversitätsrichtlinie zerstören historische Filme und Geschichten. Kann ja alles schön und richtig sein aber Bond ist nun mal britisch europäisch.
Du meinst kolonial britisch oder nur weiß britisch?
Er ist britisch-schweizer Abstammung. Sein Vater ist weißer Brite, seine Mutter weiße Schweizerin aus dem französischem Teil.
Wie daraus dann jemand nicht Weißes werden kann musst du mir mal erklären, biologisch ziemlich unmöglich.
Wäre mal wieder Zeit für etwas mehr Humor und Überzeichnung der Rolle, wie das bei Moore und teilweise Connery der Fall war. Das Franchise muss ja nicht immer ernster werden.
ich bin ehrlich solange James Bomd seinen Prinzipien treu bleibt kann er von mir aus gespielt werden von wem auch immer. und wenns ne weibliche heisse Jane Bond ist ebenso. das Problem ist aber meistens dass diese Prinzipien über Bord geschmissen werden. Bond ist Frauenheld, charismatisch, eigensinnig. von wem das verkörpert wird ist wumpe.