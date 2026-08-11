James Bond: Der nächste 007 wird „etwas ganz anderes sein“

Wir werden bis Ende des Jahres vermutlich erfahren, wer der nächste James Bond für die Zukunft der 007-Filme ist. Im Interview mit Deadline hat Amy Pascal jedoch betont, dass „Daniel Craig (als James Bond) nur schwer zu übertreffen sein wird“.

Der nächste 007 muss also „etwas ganz anderes sein“, so die Produzentin der Reihe, man sucht „etwas Mitreißendes, Spannendes und Einzigartiges“. Und ich sehe schon wieder die Kommentare und Angst vor der nächsten Veränderung.

Aber man darf „beruhigt“ sein, denn James Bond bleibt Brite und männlich, das gewisse Klientel muss nicht in Schnappatmung verfallen und die Kommentare mit „früher war alles besser“ fluten. Ein James Bond ging in den Filmen aber schon immer mit der Zeit, das ist normal, immer der exakt gleiche 007 wäre langweilig.

Doch Veränderung fällt vielen schwer. Ich bin hingegen gespannt, wie sich James Bond in Zukunft entwickelt und würde mich freuen, wenn man sich ein Beispiel am hervorragenden Spiel von IOI nimmt, die haben das für mich sehr gut macht.

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