Mobilität

Förderung von Elektroautos: Porsche, China und ein „deutscher“ Spitzenreiter

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare

Es gibt eine erste Zwischenbilanz zur neuen Förderung der Elektroautos und darin kommen Autos aus Deutschland immerhin auf fast 30 Prozent, wie die neuen Daten der Bafa zeigen (die u.a. das Handelsblatt und die Automobilwoche bekamen).

Spitzenreiter ist ein Elektroauto, welches immerhin in Deutschland gebaut wird, das Tesla Model Y aus Grünheide. Es kommt auf über 3.000 Einheiten. Auf Platz 2 ist der Skoda Elroq zu finden, aber das ist dann schon ein Import aus Tschechien.

China ist mit ebenfalls fast 30 Prozent an zweiter Stelle bei der Förderung, was aber auch an über 1.000 Einheiten des Tesla Model 3 liegt, welches in China gebaut wird und Platz 3 belegt. Und auch der Cupra Tavascan wird häufiger gefördert und in China gebaut. Leapmotor ist bei der Förderung in Deutschland auch sehr beliebt.

Porsche-Kunden bekommen Förderung

Interessant ist, dass die Förderung an das Einkommen gekoppelt ist und nicht an den Fahrzeugpreis, es wurden also auch 36 Porsche genehmigt. Da haben wohl (ist natürlich nur eine Vermutung) einige beim Kauf des Taycan und Macan getrickst.

Es ist bisher ein bunter Mix und es sind auch „preiswerte“ Elektroauto ganz oben vertreten, aber die Förderung ist eher ein Spiegelbild für die allgemeine Nachfrage der Elektroautos in Deutschland. Man kauft nicht großartig anders, Modelle wie ein Tesla Model Y, Skoda Elroq oder VW ID.3 waren auch vor der Förderung vorne.

Mit Blick auf die Vergangenheit zeigt sich also wieder, dass man das Fördergeld nicht in den Neukauf stecken sollte, es hapert weiterhin an der Infrastruktur. Ein Porsche Taycan, der bei 100.000 Euro startet, benötigt jedenfalls keine Förderung, das ist sicher. Und auch nicht der BMW XM als Hybrid, der in den USA gebaut wird.

Aber was soll man von dieser Regierung auch anderes erwarten, man hat wahrlich nicht den Eindruck, als ob da Personen regieren, denen die Zukunft wichtig ist.

Mobilität · 11. August 2026

Tesla will „sehr bald“ ein neues Elektroauto zeigen

Da ist sie wieder, die Ankündigung für die Ankündigung des neuen Tesla Roadster, auf die man sich seit bald 10… | mehr

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden 2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Alfons 🌀
    sagt am

    Wer kennt sie nicht, die Rentner die sich mit 70 noch einen taycan oder macan gönnen

    Antworten
  2. gast 🌀
    sagt am

    Die Ämter haben ja ausreichend Erfahrung beim Harzer ausspionieren. Die sollten sich vllt mal die tatsächlichen Einkommensverhältnisse der 36 Porsche Kunden anschauen.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Förderung von Elektroautos: Porsche, China und ein „deutscher“ Spitzenreiter
Weitere Neuigkeiten
Neues iPhone von Apple: „Intern nennen es alle Ultra“
in Smartphones
Das ist der erste Google Pixel Tag
in Zubehör
Ein erster Eindruck: Ich habe das Google Pixel 11 Pro ausprobiert
in Testberichte
Tf Bank
TF Bank Tagesgeld mit 3,45 % p. a. gestartet
in Fintech
Stefan Raab ist zurück: Wöchentliche Show startet bald wieder
in Unterhaltung
Geheimdienste bekommen deutlich mehr Befugnisse – mehr KI und aktive Eingriffe
in Gesellschaft
Geld Rente Wachsen Finanzen Euro
Frühstartrente beschlossen: So viel Geld sollen Kinder bekommen
in Fintech
Spotify Logo Header 2023
Spotify wird teurer: Neue Preise kommen in Europa an
in Dienste
1,3 Millionen Anschlüsse betroffen: Telekom stellt Technik um
in Telekom
FRITZ!OS 8.50: Diese 5 Neuerungen stecken im Update
in Firmware und Updates