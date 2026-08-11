Förderung von Elektroautos: Porsche, China und ein „deutscher“ Spitzenreiter

Es gibt eine erste Zwischenbilanz zur neuen Förderung der Elektroautos und darin kommen Autos aus Deutschland immerhin auf fast 30 Prozent, wie die neuen Daten der Bafa zeigen (die u.a. das Handelsblatt und die Automobilwoche bekamen).

Spitzenreiter ist ein Elektroauto, welches immerhin in Deutschland gebaut wird, das Tesla Model Y aus Grünheide. Es kommt auf über 3.000 Einheiten. Auf Platz 2 ist der Skoda Elroq zu finden, aber das ist dann schon ein Import aus Tschechien.

China ist mit ebenfalls fast 30 Prozent an zweiter Stelle bei der Förderung, was aber auch an über 1.000 Einheiten des Tesla Model 3 liegt, welches in China gebaut wird und Platz 3 belegt. Und auch der Cupra Tavascan wird häufiger gefördert und in China gebaut. Leapmotor ist bei der Förderung in Deutschland auch sehr beliebt.

Porsche-Kunden bekommen Förderung

Interessant ist, dass die Förderung an das Einkommen gekoppelt ist und nicht an den Fahrzeugpreis, es wurden also auch 36 Porsche genehmigt. Da haben wohl (ist natürlich nur eine Vermutung) einige beim Kauf des Taycan und Macan getrickst.

Es ist bisher ein bunter Mix und es sind auch „preiswerte“ Elektroauto ganz oben vertreten, aber die Förderung ist eher ein Spiegelbild für die allgemeine Nachfrage der Elektroautos in Deutschland. Man kauft nicht großartig anders, Modelle wie ein Tesla Model Y, Skoda Elroq oder VW ID.3 waren auch vor der Förderung vorne.

Mit Blick auf die Vergangenheit zeigt sich also wieder, dass man das Fördergeld nicht in den Neukauf stecken sollte, es hapert weiterhin an der Infrastruktur. Ein Porsche Taycan, der bei 100.000 Euro startet, benötigt jedenfalls keine Förderung, das ist sicher. Und auch nicht der BMW XM als Hybrid, der in den USA gebaut wird.

Aber was soll man von dieser Regierung auch anderes erwarten, man hat wahrlich nicht den Eindruck, als ob da Personen regieren, denen die Zukunft wichtig ist.

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