YouTube testet neue Navigation ohne Abo-Tab

Die Plattform YouTube testet eine neue App-Navigation ohne festen Abo-Tab in der unteren Leiste.

YouTube experimentiert mit einer überarbeiteten mobilen Benutzeroberfläche, bei der der bisherige Abo-Tab aus der unteren Navigationsleiste entfernt und in ein sekundäres Menü unter dem App-Logo verschoben wird. Stattdessen werden Home und Abos als swipebare Bereiche innerhalb einer neuen Feed-Struktur zusammengeführt.

Die Änderung wird als Testlauf bezeichnet und ist nicht flächendeckend ausgerollt. Einige Nutzer berichten von einer stärker verschachtelten Navigation, bei der Inhalte aus Abos nicht mehr direkt über einen festen Tab erreichbar sind. Parallel rückt ein Erstellen-Bereich stärker in den Vordergrund, der zusätzliche Funktionen erhalten könnte.

Neue YouTube Navigation im App-Test

Kernänderungen im Überblick

Abo-Tab entfällt aus der unteren Navigation

Verschiebung in ein Menü unter dem App-Logo

Swipe zwischen Home und Abos im Feed

Neue Gewichtung des Create-Bereichs

Die Umstellung führt laut Beobachtungen zu einer veränderten Bedienlogik, da der direkte Zugriff auf abonnierte Inhalte weniger prominent platziert ist. Gleichzeitig bleibt die Grundstruktur der Home-Feeds bestehen, wird jedoch umorganisiert und stärker zusammengeführt. Noch mal klar gesagt: Es handelt sich bisher um einen Test, ob das am Ende alles so kommen wird, ist noch offen.