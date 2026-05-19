Apple iPhone mit Titan könnte zurückkommen

Apple trennte sich mit dem iPhone 15 Pro nach vielen Jahren von Edelstahl beim Rahmen und wechselte zu Titan. Man war so stolz darauf, dass man Titan auf der Startseite bewarb, direkt an erster Stelle. Und auch beim iPhone 16 Pro war es so.

Doch Titan brachte den Nachteil mit, dass die iPhones heißer als geplant wurden und so wechselte man mit dem iPhone 17 Pro zu Aluminium, was die Top-Modelle vor dem iPhone X mit Edelstahl lange Zeit nutzten. Aber Apple scheint unzufrieden.

Apple iPhone: Titan ist noch ein Thema

Laut „Instant Digital“, einer bekannten Quelle aus China, ist Titan aber nicht direkt abgehakt, denn Apple arbeitet für die Zukunft an einer Lösung, wie man wieder zu Titan wechseln kann. Das Material soll nachhaltiger und wärmeableitender werden.

Aktuell gibt es noch keinen konkreten Plan, so die Quelle, sie behauptet nur, dass Apple weiterhin an Titan für die iPhones forscht. Beim iPhone Air und kommenden iPhone Ultra alias iPhone Fold nutzt Apple übrigens weiterhin Titan (zum Teil).

Ich wäre nicht abgeneigt, denn das iPhone 17 Pro gefällt mir optisch gut, ich mag den Kamerabuckel, aber das Aluminium fühlt sich nicht mehr so hochwertig wie beim iPhone 16 Pro an. Das iPhone 17 Pro ist hier etwas zu nah am iPhone 17.