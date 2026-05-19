Stellantis kündigt günstige Elektroautos ab 2028 an

Die EU möchte kompakte und vollelektrische Autos besser fördern und Stellantis ist davon überzeugt und mit einem eigenen Projekt dabei. Ab 2028 soll es günstige und elektrische Modelle von den Stellantis-Marken geben, die hier gebaut werden.

Man nennt das Projekt „E-Car“, wobei das „E“ hier nicht nur für elektrisch steht, sondern auch „europäisch“, „emotional“ und „umweltfreundlich“ (environmental friendliness) bedeutet. Die Produktion läuft ab 2028 in einem Werk in Italien an.

Technische Details hat Stellantis bisher noch nicht verraten, bisher haben die Marken auch noch keine konkreten Modelle angekündigt. Doch da es schon in zwei Jahren losgeht, werden wir sicher nächstes Jahr weitere Details dazu bekommen.