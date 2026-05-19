Nintendo überrascht mit neuem Smartphone-Spiel

Nintendo hat die Smartphone-Strategie eigentlich wieder richtig stark reduziert, da die Switch besser als die Wii U läuft und auch die neue Switch 2 scheint erfolgreich zu sein. Daher kommt die Ankündigung von „Pictonico“ doch etwas überraschend.

Das ist ein neues Smartphone-Spiel von Nintendo und Intelligent Systems, die nicht nur an Switch-Spielen arbeiten, sondern letztes Jahr für Fire Emblem Shadows (iOS und Android) verantwortlich waren. Dieses neue Spiel ist allerdings etwas anders.

Neues Konzept für Smartphones

Statt einer bekannten Nintendo-Marke gibt es ein neues Konzept, welches auf die Kamera setzt und euch dann Minispiele bietet. Einige sind kostenlos, wer aber mehr oder gar alle 80 Spiele zocken möchte, der muss laut Nintendo später Geld zahlen.

Sieht jetzt nicht nach einem Spiel für mich, aber durchaus unterhaltsam aus. Und es scheint so, als habe man nicht nur ein Konsolenspiel schlecht für Smartphones angepasst, sondern sich Gedanken gemacht, was bei Smartphones funktioniert.

Pictonico kann ab sofort im Google Play Store für Android und Apple App Store für iOS gefunden werden, eine deutsche Seite ist auch online. Es erscheint am 28. Mai 2026 und der erste Trailer aus Japan zeigt euch, was Pictonico alles zu bieten hat: