Fintech

Consorsbank plant Einführung von Wero bis Ende 2026

Autor-Bild
Von
|
Wero

Die Consorsbank plant die Einführung des europäischen Bezahlsystems Wero „spätestens bis Dezember 2026“.

Das Institut reagiert damit auf wiederholte Nachfragen zum Starttermin. Ein konkretes Datum steht nach Unternehmensangaben derzeit noch nicht fest. Die Umsetzung werde vorbereitet, solle jedoch stabil und technisch ausgereift erfolgen, heißt es von der Bank.

Wero: Digital Wallet auf Basis von Echtzeitüberweisungen

Wero ist ein europäisches Bezahlsystem, das im Juli 2024 gestartet ist. Nutzer können damit Geld in Sekunden per Handynummer oder E Mail senden oder online bezahlen. Grundlage sind Echtzeitüberweisungen im europäischen Zahlungsraum.

Laut Consorsbank erfordert die Integration eine umfassende technische Infrastruktur. Deshalb nennt die Bank bislang keinen festen Starttermin.

Aus meiner Sicht ist der Zeitrahmen bis Ende 2026 realistisch, wenn Stabilität und Sicherheit Priorität haben. Kürzlich erst hat die Commerzbank ihren Einstieg bei Wero verkündet.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.


Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / Consorsbank plant Einführung von Wero bis Ende 2026
Weitere Neuigkeiten
Magenta Security Mobile.ID kommt: So wird das Smartphone zum Generalschlüssel
in Telekom
Audi RS5 kommt mit einer „alltags-tauglichen elektrischen Reichweite“
in Mobilität
O2 2
Schluss mit Spam? Neuer Service im O2-Mobilfunknetz
in Telefónica
Klarna Logo Header
Klarna Festgeld+: Diese Zinsanpassungen wurden vollzogen
in Fintech
Computer Online Internet Pc
Merz fordert Klarnamenpflicht im Netz
in Gesellschaft
Echo Show: Amazon startet kostenpflichtige kontinuierliche Fotoanzeige
in Smart Home | Update
Tchibo MOBIL plant neuen Aktionstarif mit 60 GB Datenvolumen
in Tarife
Skoda und Audi könnten mit zwei Elektroautos überraschen
in Mobilität
GWM erhöht Förderbonus für Plug-in-Hybride – Preisvorteil von bis zu 10.000 Euro
in Mobilität
norisbank führt vereinfachten Modus ein
in Fintech