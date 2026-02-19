Consorsbank plant Einführung von Wero bis Ende 2026

Die Consorsbank plant die Einführung des europäischen Bezahlsystems Wero „spätestens bis Dezember 2026“.

Das Institut reagiert damit auf wiederholte Nachfragen zum Starttermin. Ein konkretes Datum steht nach Unternehmensangaben derzeit noch nicht fest. Die Umsetzung werde vorbereitet, solle jedoch stabil und technisch ausgereift erfolgen, heißt es von der Bank.

Wero: Digital Wallet auf Basis von Echtzeitüberweisungen

Wero ist ein europäisches Bezahlsystem, das im Juli 2024 gestartet ist. Nutzer können damit Geld in Sekunden per Handynummer oder E Mail senden oder online bezahlen. Grundlage sind Echtzeitüberweisungen im europäischen Zahlungsraum.

Laut Consorsbank erfordert die Integration eine umfassende technische Infrastruktur. Deshalb nennt die Bank bislang keinen festen Starttermin.

Aus meiner Sicht ist der Zeitrahmen bis Ende 2026 realistisch, wenn Stabilität und Sicherheit Priorität haben. Kürzlich erst hat die Commerzbank ihren Einstieg bei Wero verkündet.

