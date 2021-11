3D-Drucker-Roundup No. 110: Lightburn-Tipp für schnelleres Gravieren!

Es ist unbedingt mal wieder Zeit für einen 3D-Drucker-Roundup mit einem tollen Tipp für Lightburn! Gesagt → getan:

Seit einigen Tagen ist bei mir das Thema Laser Engraver wieder sehr stark angesagt. Weihnachten steht vor der Türe und oftmals sind selbstgemachte Geschenke besser, als einfach nur der hundertste Gutschein für Amazon, Media Markt & Co.

-->

Deshalb hantiere ich in den letzten Tagen und Wochen viel mit dem Ortur Aufero Laser 1 und meiner Lieblingsapp Lightburn herum.

Neben den üblichen Kästchen und Schächtelchen, die super aus 3 mm Sperrholz geschnitten werden können, habe ich dabei auch schon elox. Aluminium graviert und auch die beliebten Schieferuntersetzer sind wieder unter den Laser gekommen.

Letztere eignen sich prima, um entweder eine Art Familienwappen drauf zu gravieren/lasern, oder aber Sprüche je nach Lieblings-Getränk des zu Beschenkenden oder was einem sonst noch so einfällt.

Bei Lasern, die eine etwas größere Arbeitsfläche haben, bietet es sich an, einige Untersetzer (10x10cm) nebeneinander aufzureihen und die Elemente in Lightburn anzuordnen. So kann man dann beispielsweise gleich 3-4 Untersetzer in einem Rutsch fertig machen.

Der Laser arbeitet bei Vektorgrafiken der Linie entlang und fährt die Buchstaben etc. einfach ab. Bei Fotos und anderen Grafiken wird der zu lasernde Bereich Linie für Linie von links nach rechts abgefahren und der Laser arbeitet immer nur dann, wenn eine Grafik unter der aktuellen Position ist.

Das dauert natürlich dementsprechend, wenn man vier Plättchen nebeneinander aufgereiht hat und auf die komplette Breite gesehen jedes der 4 Blättchen an einer anderen Stelle gelasert werden muss. Da fährt der Laser dann eben gern mal über 3 Untersetzer ohne etwas zu tun und lasert nur auf dem vierten Untersetzer etwas, um dann die Zeile leicht nach oben versetzt wieder von vorn zu beginnen bis das Element fertig ist.

Die folgende Grafik zeigt das alles nur schematisch und stark vereinfacht. Aber schaut euch beispielsweise den fünften Weg (lila von rechts nach links) von unten an. Dort würde nur der Flaschenkopf der GIN-Flasche ganz rechts graviert werden – der Laser würde aber trotzdem die komplette Bahn von rechts nach links abfahren.

Natürlich sind das in der Realität noch viel, viel mehr Bahnen in einem viel, viel engeren Abstand. Da fallen leere und unnötige Bahnen noch viel mehr ins Gewicht.

Für mich waren das (Linie und Füllung) die einzigen Modi, die ich verstanden und ausprobiert hatte. Irgendwo hatte ich dann aber aufgeschnappt, dass man bei Grafiken unbedingt mal die Versatzfüllung ausprobieren soll.

Dabei wird dann beispielsweise auf dem ersten Untersetzer der Bereich “Das bekommen wir schon” in einem Rutsch graviert, dann das GIN und dann fährt der Laser direkt zum nächsten Untersetzer und macht dort “Langer Rede kurzer” und anschließend den GIN-Schriftzug. Auf diese Art werden die Fahrten deutlich optimiert, weil leere und unnötige Bereiche in einem Rutsch überfahren werden!

In meinem Fall bedeutete das statt einer Stunde und 10 Minuten für vier Untersetzer mal eben eine Dauer von 13 Minuten 20 Sekunden! Wenn das mal kein beachtenswerter Unterschied ist?!

Solltet ihr also großflächig mal eine Grafik lasern müssen, achtet unbedingt darauf, Verlaufsfüllung als Modus auszuwählen. Es lohnt sich! :)

In eigener Sache

Wie ihr sicher bemerkt habt, ist die Überschrift für diesen Roundup mittlerweile längst zu speziell. Immer mehr Themen, wie beispielsweise Laser, Raspberry Pi, Nerd-Kram und andere Basteleien finden hier Einzug. Deshalb die Frage an euch:

Soll der 3D-Drucker-Roundup umbenannt werden? Fällt euch was schickes ein, oder ist eine Umstellung nur Unsinn und unnötig?

Damit sind wir wieder am Ende dieses Roundups angelangt. Ich hoffe, es waren ein paar Themen dabei, die euch auch interessiert haben. Anregungen, Wünsche oder dergleichen wie immer gern in die Kommentare. Bis zur nächsten Runde!

Meine aktuelle Grund-Ausstattung:

3D-Drucker: Aktuell drucke ich am liebsten mit dem Anycubic Vyper und dem Artillery Genius 3D-Drucker. Optisch und von den Features her sind beide sehr schick und drucken seit geraumer Zeit ohne größere Probleme brav vor sich hin. Einen verhältnismäßig günstigeren Einsteiger findet ihr mit dem Ender 3 Pro (oft bei Gearbest mit Gutscheinen noch günstiger!).

Diamant Feilen-Set: Ideal zum Nachbearbeiten der zu scharfen Kanten etc.

Neu dabei: Der Ortur Aufero Laser1. Macht einfach Spaß hin- und wieder was damit zu brutzeln …

Euch gefällt der #3DRoundup? Eine Auflistung aller Roundups findet ihr hier.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->