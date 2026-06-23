Amazon startet den Prime Day 2026

Amazon hat heute den Prime Day 2026 gestartet. Das Shopping-Event läuft vom 23. bis 26. Juni.

In diesem Zeitraum erhalten Prime-Mitglieder während des Aktionszeitraums Zugriff auf Hunderttausende Angebote aus mehr als 35 Produktkategorien. Dazu zählen unter anderem Elektronik, Haushalt, Mode, Kosmetik und Gartenbedarf. Ergänzt werden die Aktionen durch täglich wechselnde Themenwelten sowie zeitlich begrenzte Sonderangebote.

Amazon verweist auf verschiedene Funktionen zur Angebotsplanung. Dazu gehören Preisbenachrichtigungen über Alexa+, Einkaufslisten sowie die Bildsuche Amazon Lens, mit der Produkte und passende Angebote gefunden werden können.

Prime Day 2026 mit vielen Rabatten und Zusatzangeboten

Neben klassischen Produktaktionen umfasst das Programm auch Vergünstigungen für Amazon-Dienste. Dazu zählen unter anderem Rabatte bei Prime Video, Sonderaktionen für Amazon Music Unlimited sowie Preisnachlässe auf Produkte der Eigenmarken.

Auch die tagesaktuellen Blitzangebote sollte man im Auge behalten. Wir empfehlen zudem immer einen Preisvergleich vor dem Kauf.

Kunden, die Amazon Prime noch nicht kennen, aber beim Prime Day dabei sein möchten, können sich unter amazon.de/primeday anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen. Wie immer wäre es schön, wenn ihr bei Interesse über unsere Partnerlinks bestellt.

Zur Sonderseite: Amazon Prime Day →

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