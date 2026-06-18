iPhone Air 2 kommt 2027: So will es Apple zum Erfolg machen

Was man Apple (nicht immer, aber oft) hoch anrechnen muss: Sie geben nach einem Flop nicht direkt auf und bleiben am Ball. Das Apple iPhone Air bekommt also einen Nachfolger, so Mark Gurman, und dieser wird Anfang 2027 erscheinen.

Apple iPhone Air 2 mit zwei Kameras

Apple befindet sich derzeit in der finalen Testphase, so die Bloomberg-Quelle, und will dieses Modell vor allem mit zwei Änderungen attraktiver machen. Das eine ist eine zweite Kamera, bei der es sich um eine Ultraweitwinkel-Kamera handelt.

Darüber hinaus soll es eine bessere Akkulaufzeit geben, wobei die Quelle nicht weiß, ob der Akku größer wird oder Apple das anderweitig optimieren kann. Das iPhone Air wird Teil des „Spring Lineups“, Apple teilt die iPhones ab 2027 auf.

Eine zweite Kamera wird viel ändern, damit wäre das iPhone Air immerhin auf dem Stand eines iPhone 17 bzw. dann iPhone 18. Da es teurer ist, muss es mindestens die Funktionen des Basismodells haben, sonst wird es, wie aktuell, scheitern.

Wobei ich die Akkulaufzeit nicht unbedingt als Problem einstufen würde, denn die wurde, wenn man die Dicke bedenkt, oft gelobt. Aber sie ist für diese Größe auch nicht extrem gut. Optimierungen sind also, vor allem beim Akku, gerne gesehen.

Unter der Haube werkelt der kommende Apple A20 Pro, so Mark Gurman, diesen werden wir erstmals im Apple iPhone 18 Pro im Herbst sehen. Dazu gibt es 12 GB RAM. Weitere Änderungen zum Apple iPhone Air 2 nennt die Quelle aber nicht.

Der hohe Preis des Air ist das Problem

Mir hat das Apple iPhone Air im Test sehr gut gefallen, jedenfalls kurz, denn das Design und die Haptik sind echt toll und die neue Größe mit 6,5 Zoll, die es bisher noch nicht beim iPhone gab, funktionierte gut. Aber ich bin ein Pro-Nutzer, denn ich will die absolut beste Kamera, die zweite Generation bleibt also unattraktiv.

Ich bin gespannt, ob die Kunden das iPhone Air 2 besser annehmen, denn ich denke, das Problem ist nicht die Kamera oder Akkulaufzeit, es ist der Preis, der zu nah am Pro ist. Das iPhone Air kostet aktuell so viel wie ein iPhone 17, das ist ein fairer Preis. Ich glaube aber nicht, dass Apple mit so einem Preis zufrieden ist.

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