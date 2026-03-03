EnBW setzt auf XCharge für 400-kW-Ladestationen

Der Energiekonzern EnBW und der Hersteller XCharge haben einen mehrjährigen Rahmenvertrag geschlossen.

Die Partnerschaft sieht die Lieferung leistungsstarker Schnellladestationen sowie die gemeinsame Weiterentwicklung von Hard- und Software vor. Laut Unternehmensangaben soll die Kooperation die Qualität und Resilienz des EnBW-Schnellladenetzes stärken.

Langfristige Partnerschaft für 400-kW-Schnellladestationen

Grundlage ist ein mehr als zweijähriger Feldtest. Seit Dezember 2025 sind zehn C7 Ultra-Fast Charger an vier Standorten im Einsatz, darunter Stuttgart, Rutesheim und Karlsruhe. Die Anlagen mit bis zu 400 kW hätten sich laut Unternehmen in über 20.000 Ladevorgängen bewährt.

Der Vertrag umfasst den Bezug entsprechender Systeme und einen exklusiven Zugang zu Neuentwicklungen. EnBW erweitert damit seine Lieferantenbasis und verweist auf globale Unsicherheiten in Lieferketten. Aktuell betreibt der Konzern über 8.000 Schnellladepunkte und plant bis 2030 bis zu 20.000.

Ich halte die strategische Diversifizierung für nachvollziehbar, da sie Versorgungssicherheit und technische Weiterentwicklung im Schnellladen unterstützen kann.