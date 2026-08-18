50 Prozent mehr Elektroautos: Der deutsche Markt dreht auf

Die Elektroauto-Neuzulassungen in Deutschland sind in den ersten sieben Monaten 2026 um 50,2 Prozent gestiegen.

Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes wurden von Januar bis Juli 446.615 reine Elektroautos neu zugelassen. Damit erreichten BEV einen Anteil von 25,5 Prozent an insgesamt 1.752.461 neuen Pkw.

Alternative Antriebe kamen zusammen auf 1.151.686 Fahrzeuge und damit auf 65,7 Prozent des Marktes. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Plus von 21,7 Prozent.

VW führt bei Elektroautos, Tesla bei den Importmarken

Bei reinen Elektroautos lag VW mit 59.573 Neuzulassungen vor BMW mit 38.688 und Mercedes mit 32.221 Fahrzeugen. Unter den Importmarken führte Skoda mit 43.084 Einheiten vor Tesla mit 29.224 und Seat mit 21.498.

Besonders auffällig sind einige starke Veränderungen:

Mercedes steigerte seine BEV-Zulassungen um 84,8 Prozent.

Smart kam bei Elektroautos auf ein Plus von 114,6 Prozent.

VW verzeichnete bei BEV dagegen ein Minus von 3,3 Prozent.

BYD legte bei alternativen Antrieben um 322,8 Prozent zu.

Auch die breiter gefassten Elektroantriebe inklusive Plug-in-Hybriden und Brennstoffzellen wuchsen deutlich. 641.028 Fahrzeuge entsprachen 36,6 Prozent aller Neuzulassungen und einem Zuwachs von 38,3 Prozent.

Ich finde vor allem den BEV-Anstieg um gut 50 Prozent bemerkenswert. Die Zahlen zeigen inzwischen ziemlich klar, dass Elektroautos einen erheblichen Teil des deutschen Neuwagenmarktes ausmachen. Gleichzeitig entwickeln sich die einzelnen Marken sehr unterschiedlich, was den Wettbewerb in den kommenden Monaten spannend machen dürfte.

Sämtliche Details, auch zu den einzelnen Herstellern, könnt ihr wie immer beim Kraftfahrt-Bundesamt einsehen (Tabelle unten).

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