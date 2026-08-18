VW ID Buzz: Der Elektro-Bulli wird zum Problem für Volkswagen
Eigentlich wollte Volkswagen über 100.000 Einheiten des VW ID Buzz in Hannover produzieren, wie das Handelsblatt berichtet, doch mit 60.000 Einheiten pro Jahr ist man von diesem Ziel immer noch entfernt. Und das wird zu einem Problem, denn (in Kombination mit anderen Fehlentscheidungen) dieses Werk ist viel zu teuer.
Die Fixkosten sind viel zu hoch für den Standort, so die Quelle, daher steht das Werk auch ganz oben auf der Liste der Werke, die man schließen könnte. Es wäre sogar denkbar, dass man Volkswagen Nutzfahrzeuge nach Polen auslagert, da die Kosten dort geringer sind. Dem Werk fehlt ein neues Modell für die Auslastung.
Wichtiges Audi-Projekt für Hannover fehlt
Eigentlich sollte das einst der „Landjet“ von Audi werden, ein Luxus-Elektroauto, doch die Kosten dafür sind explodiert und es wurde einkassiert. Hannover hofft daher auf die nächste Bulli-Generation, die neben einer vollelektrischen Version auch mit Range Extender kommen könnte (der Buzz hat zu wenig Reichweite).
Doch die neue Plattform (SSP) dauert noch ein paar Jahre und selbst wenn man sich in Hannover dafür beworben hat, so könnte der VW ID Buzz 2.0 etwas zu spät kommen. Aktuell „läuft die Zeit gegen den Standort in Hannover“, so die Quelle. Mit einem ganz neuen Elektro-Bulli ist derzeit sogar erst in den 2030ern zu rechnen.
VW-Chef macht einen Umweg um Hannover
Nächste Woche tourt VW-Konzernchef Oliver Blume durch die Werke und stellt sich den Fragen vor Ort. Laut Handelsblatt wird er aber einen Bogen um Hannover machen, diesen überlässt er am 31. August lieber Finanzchef Arno Antlitz. Klingt so, als ob dieser also die schlechten Nachrichten für das VW-Werk überbringen darf.
Das Problem ist am Ende der Preis, denn der VW ID Buzz ist viel zu teuer und auch die Modellpflege für 2026 dürfte ihn kaum attraktiver machen. Ende des Monats will man zwar auch einen elektrischen Camper als erstes Konzept zeigen, aber so eine Version ist noch mehr Nische, diese wird das VW-Werk auch nicht retten.
Die Erwartungen bei Volkswagen Nutzfahrzeuge waren mit Blick auf die Technik und den Preis vermutlich einfach nur zu hoch, letztes Jahr musste man sogar eine Produktionspause beim VW ID Buzz einlegen. Und in den USA, wo der VW ID Buzz neue Kunden anlocken sollte, wird der elektrische Bulli aktuell gar nicht verkauft.
Der VW ID Buzz ist grundsätzlich kein schlechtes Auto, aber er ist einfach viel zu teuer, denn mit dem großen Akku, der bei der schlechten Reichweite durchaus wichtig ist, und ein paar Extras, steht da schnell eine 6 vorne. Ich hoffe aber, dass Volkswagen den VW ID Buzz im Rahmen der Sparmaßnahmen nicht einkassiert.
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Es wäre mein Traumauto, wenn die Reichweite höher, der Verbrauch niedriger und der Preis geringer wäre 😄
Beim Außen-Design hat VW echt gute Arbeit geleistet. Das Retro-Design ist schon echt cool, aber technisch ist der nicht berauschend und vom Innenraum auch nicht. Dann wird einfach super viel Geld dafür verlangt. Kein Wunder das der sich so schlecht verkauft.
Hätte sehr gerne einen für meine Familie gehabt, aber entweder deutlich geringerer Preis oder dann halt technisch und Innenraum auf Niveau eines X9 von Xpeng, aber beides war nicht gegeben, also wurde es ein Model Y.
Alleine schon das man nicht gleich am Anfang diese Variabilität eines Multivan hatte, war doch schon Mist.
Wirklich schade, denn da steckt deutlich mehr Potential drin, aber nun muss VW mit dem Flop leben. Für VW sehe ich sowieso keine rosige Zukunft, das wird noch deutlich schwerer für den Konzern.
Hübsch von außen reicht halt nicht. Der Innenraum gehört gründlichst aufpoliert, mehr Wertigkeit und mehr Flexibilität. Von unten drückt der KIA PV5 über den Preis, von oben der Xpeng X9 mit Luxus. Außer dem Knuffelfaktor spricht da nichts für den Buzz.
Also ich würde sagen, dass nicht nur schnell eine 6 vorne steht, sonder eine 7, und das macht ihn doch zu unattraktiv. Zusätzlich ist das Design zwiespältig und der Verbrauch ist viel zu hoch.
VW hätte beim New Beetle schon lernen müssen, dass Retro nicht in der Masse geht. Wenn dann noch der Preis unattraktiv ist und die Technik nicht überzeugt wird das nichts mit Volumenmodell.
Das Gegenbeispiel ist der T6, der war auch nie billig, hat die Kunden jedoch mit seinen Werten und Aussehen überzeugt.
Ich habe den ID Buzz 3 Jahre im Leasing gehabt und viele Urlaubsfahrten hinter mir. die Reichweite (noch mit dem 77kwh Akku) ist super gerade für die Form des Autos. 300km Autobahn sind im Sommer mit durchgehend Klima locker drin. Die meisten haben hier gar keine Ahnung. Wo ich zustimmen ist der Preis… das Auto ist zu teuer, daher hatte VW auch super Leasing Angebote 2022-23 Angeboten. Für mich gut, VW hat damit natürlich ordentlich Verlust gemacht aber besser wie Stillstand im Werk. P.S bevor man also schreibt : Schlechte Reichweite dann zeig doch erstmal welcher Elektrische Buss schafft deutlich mehr ?
na ja. die neuen schaffen halt deutlich mehr. insbesondere VLE und X9. klar, beide nochmal teurer und der X9 ein Van und kein Bus. aber das ist die Konkurrenz. und nach unten hin gibt’s Kia und Hyundai mit vergleichbaren Reichweiten.