Mobilität

Volkswagen kündigt VW ID Tiguan für 2027 an

Oliver Schwuchow
Von

Es wird noch ein paar Tage bis zur Weltpremiere dauern, aber Volkswagen hat jetzt ganz offiziell das bestätigt, was man hier und da schon verraten hat: Aus dem VW ID.4 wird der VW ID Tiguan. Und dieser kommt offiziell 2027 bei uns auf den Markt.

Technische Details nennt Volkswagen weiterhin nicht, wobei es am Ende die neue Version der MEB-Plattform (MEB+) ist, die wir von anderen Modellen kennen. Der SUV hat aber, im Gegensatz zum VW ID.3, jetzt den Verbrenner-Namen „verdient“.

Das Beitragsbild zeigt einen Ausschnitt der Serienversion, doch was war es, was Volkswagen heute gezeigt hat, die anderen Bilder zeigen alle noch den Erlkönig mit Folie. Lange dauert es aber nicht mehr, denn am 9. Oktober ist die Weltpremiere.

Vw Id3 Laden
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