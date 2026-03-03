Vodafone

5G wird zum Radar: Vodafone zeigt überraschende Netz-Funktion

Autor-Bild
Von
Google News
| 2 Kommentare
Vodafone 5g

Die Unternehmen Vodafone und Tiami Networks zeigen 5G als hochpräzises Sensorsystem.

Vodafone und das US-Unternehmen Tiami Networks präsentieren auf dem Mobile World Congress eine Technologie namens Integrated Sensing and Communication. Das Netz soll dabei ähnlich wie ein Radar funktionieren und Objekte oder Personen per Echoortung erfassen, auch ohne aktive Verbindung zum Mobilfunk.

Laut Unternehmensangaben wurden handelsübliche 5G-Antennen zu großflächigen Sensoren umgerüstet. In Tests konnten Gegenstände und Personen erkannt werden, ohne laufende Gespräche oder Datenverbindungen zu beeinträchtigen.

ISAC-Technologie: 5G-Netze als Sensoren mit Sicherheitsanwendungen

Als mögliche Einsatzfelder nennen die Partner unter anderem Warnsysteme vor Menschenansammlungen, die Ortung von Wasserlecks oder die Detektion von Drohnen. Alarme könnten direkt an Smartphones gesendet werden.

ISAC gilt als wichtiger Bestandteil künftiger 6G-Standards ab 2030. Vodafone bringt die Testergebnisse nach eigenen Angaben in die 3GPP-Standardisierung ein. Ich halte den Ansatz technisch für relevant, entscheidend wird jedoch die praktische Umsetzung im Regelbetrieb sein.

Satelliten-Mobilfunk kommt direkt aufs Smartphone

Das Gemeinschaftsunternehmen Satellite Connect Europe hat offiziell den Betrieb aufgenommen. Der neue Anbieter für Direct-to-Device-Satellitenkommunikation wurde 2025 von Vodafone und…

2. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Buerger Wolfgang 👋
    sagt am

    Wundert mich nicht, wenn man sieht was passiert wo überall 5g Masten in Betrieb gehen.

    Plötzlich bleibt der Regen aus, Vögel fallen im Flug vom Himmel, Katzen und Hunde fangen an zu Bellen und zu Schreihen, Heizungen fangen an zu brummen und Musik zu machen, Radio und Fernsehempfang gestört und Menschen leiden an Kopfschmerzen und können nicht mwhr schlafen

    5G ist eine Gefahr für Menschen und Umwelt

    Antworten
  2. Leif 🏅
    sagt am

    Dürfte dann ja ähnlich funktionieren wie die mmWave Präsenzmelder die wir bereits von Aqara & Co kennen.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / Vodafone / 5G wird zum Radar: Vodafone zeigt überraschende Netz-Funktion
Weitere Neuigkeiten
IKEA GRILLPLATS und TOFSMYGGA: Das kosten die neuen Matter-Steckdosen in Deutschland
in Smart Home
Apple testet iOS 26.4 weiterhin ohne neues Siri
in Firmware und OS
PlayStation: Sony will „zurück zu den Wurzeln“
in Gaming
Samsung Galaxy S27 Ultra geht einen großen Kritikpunkt an
in Smartphones
Tesla Model Y 2025 De
Die Stimmung bei Tesla Deutschland bricht ein
in Mobilität
Sonos Era 300 Detail
Sonos startet eine neue Produktoffensive für 2026
in Audio
Xiaomi wird zum „klassischen“ Autohersteller
in Mobilität
Diese App durchsucht mehrere Mediatheken
in News
Der „elektrische VW Golf R“ kommt nicht von Volkswagen
in Mobilität
HBO Max und Paramount+ werden ein Dienst
in News