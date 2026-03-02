Satelliten-Mobilfunk kommt direkt aufs Smartphone

Das Gemeinschaftsunternehmen Satellite Connect Europe hat offiziell den Betrieb aufgenommen.

Der neue Anbieter für Direct-to-Device-Satellitenkommunikation wurde 2025 von Vodafone und AST SpaceMobile gegründet. Laut Unternehmensangaben positioniert sich Satellite Connect Europe als offener europäischer Anbieter für satellitengestützte Breitbanddienste und arbeitet mit Mobilfunknetzbetreibern in Europa zusammen. Der Sitz befindet sich in Luxemburg.

Satellite Connect Europe baut Infrastruktur für Direct-to-Device-Satellitendienste auf

Im Fokus steht der Aufbau von fünf Bodenstationen in Europa. Standorte in Spanien und im Vereinigten Königreich befinden sich im Bau, drei weitere sind in Planung. Ziel sei eine europaweite Satellitenanbindung zur Ergänzung bestehender Netze.

Deutschland wurde als Standort für das Betriebszentrum ausgewählt. Dort sollen unter anderem Weltraumereignisse wie Sonnenstürme überwacht werden. Nach Angaben des Unternehmens verbleiben Netzbetrieb und Datenverarbeitung im europäischen Rechtsraum. Die Dienste sollen mit handelsüblichen 4G- und 5G-Smartphones ohne zusätzliche Hardware nutzbar sein.



