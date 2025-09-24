Unterhaltung

7 vs. Wild Amazonas: Prime Video zeigt den Trailer zu Staffel 5

Prime Video wird die fünfte Staffel der Reality-Survival-Serie 7 vs. Wild bald starten. Die neue Staffel wird im Amazonas-Gebiet gedreht, wo die Teilnehmer unter besonders herausfordernden Umweltbedingungen ums Überleben kämpfen müssen. Nun hat man den Trailer zur neuen Staffel veröffentlicht.

Die Serie startet am 7. Oktober 2025 auf Prime Video, ab dem 20. Oktober 2025 wird sie dann auf YouTube veröffentlicht. Damit setzt das Format seine Strategie fort, zunächst auf einer Streaming-Plattform zu starten und anschließend ein breiteres Publikum über YouTube zu erreichen.

Das von Fritz Meinecke entwickelte Format hat sich seit der ersten Ausstrahlung im Jahr 2021 zu einem der meistgesehenen YouTube-Projekte im deutschsprachigen Raum entwickelt. Über alle vier bisherigen Staffeln hinweg wurden Hunderte Millionen Aufrufe auf YouTube erzielt.

Staffel 3 wurde erstmals in Zweierteams durchgeführt und war exklusiv bei Amazon Freevee zu sehen, bevor sie auch auf YouTube erschien. Staffel 4 unterschied sich durch ein gruppenbasiertes Szenario, das einen Flugzeugabsturz in Neuseeland simulierte. Auch hier erfolgte der Start zunächst bei Prime Video, wo die Serie mehrere Wochen lang zu den meistgesehenen Inhalten gehörte.

In der neuen Staffel spielt Meinecke keine Rolle mehr, dafür rücken andere Protagonisten in den Vordergrund, wie weitere Videos zeigen. In das neue Abenteuer begeben sich diesmal die Survival-Experten Joe Vogel und David Leichtle, der Schweizer Content Creator Kris Grippo, der Gaming- & Comedy-Content Creator AviveHD, die Moderatorin Jeannine Michaelsen, die Fitness-Content Creatorin & Sportmoderatorin Imke Salander und die Gaming- & Content Creatorin Fibii.

Zu 7 vs. Wild bei Amazon Prime Video →

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

