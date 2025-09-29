7 vs. Wild: So sieht die neue Staffel ohne Fritz bei Prime Video aus

News

Fritz ist komplett raus, das Team dahinter weg, ab sofort ist 7 vs. Wild, noch mehr als in den letzten zwei Jahren, ein Projekt von Amazon für Prime Video. Bald geht es los, am 7. Oktober bei Amazon Prime Video, um genau zu sein, und es wurde schon einiges gezeigt. Heute hat man noch eine exklusive Preview veröffentlicht.

In den folgenden drei Minuten gibt es also einen ersten Einblick in die 5. Staffel von 7 vs. Wild, die den Zusatz „Amazonas“ trägt. Wir sehen hier laut Amazon die ersten Minuten der neuen Staffel und die sieht zunächst wie gewohnt aus, nur eben mit einer neuen Location. Mal schauen, wie die Fans diese neue Staffel aufnehmen.

