80 GB für 11,99 Euro im Telekom-Netz: Was klarmobil zum Geburtstag bietet

Klarmobil feiert Geburtstag und bietet unter anderem 80 GB 5G im Telekom-Netz für 11,99 Euro pro Monat an.

Das neue Telekom-Portfolio bei klarmobil startet ab sofort und umfasst Tarife mit 30, 80 und 120 GB Datenvolumen. Kunden können jeweils zwischen monatlich kündbaren Varianten und Verträgen mit 24 Monaten Mindestlaufzeit wählen.

Auffällig ist die Allnet-Flat mit 80 GB. Sie kostet in beiden Varianten zunächst 11,99 Euro monatlich. Beim Laufzeitvertrag steigt der Preis allerdings ab dem 25. Monat auf 24,99 Euro. Die monatlich kündbare Variante kostet dann 14,99 Euro.

Neue klarmobil-Tarife im Telekom-Netz im Überblick

Die wichtigsten Konditionen der neuen Angebote:

Bei den Laufzeittarifen schaltet klarmobil für die ersten sechs Monate kostenlos bis zu 100 Mbit/s frei. Danach sinkt die maximale Geschwindigkeit automatisch auf 50 Mbit/s. Die monatlich kündbaren Varianten starten direkt mit bis zu 50 Mbit/s.

Das bestehende Angebot mit dem Samsung Galaxy S26 und 50 GB im Vodafone-Netz bleibt laut klarmobil unverändert bestehen.

Ich finde vor allem den 80-GB-Tarif für 11,99 Euro interessant. Kunden sollten aber den deutlichen Preissprung nach zwei Jahren im Blick behalten. Wer rechtzeitig kündigt oder wechselt, bekommt hier zunächst viel Datenvolumen im Telekom-Netz zu einem vergleichsweise niedrigen Monatspreis.

Zu den Klarmobil-Tarifen →

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