911er als Vorlage: Porsche kündigt ein neues Elektroauto an

Porsche hat im Rahmen der großen Automesse in China ein neues Elektroauto gezeigt, wobei es genau genommen eine Version eines bekannten Modells ist, denn wir bekommen einen Cayenne Coupé Electric. Und dieser sei sogar „inspiriert von der ikonischen Form des 911“, so Porsche in der heutigen Pressemitteilung.

Am Ende ist das ein Porsche Cayenne Electric mit einem abgeflachten Heck, was ihn doch eine Ecke sportlicher wirken lässt. Und dank der neuen Form gibt es einen etwas besseren cw-Wert und somit 18 km mehr Reichweite. Bis zu 669 km (WLTP) sind mit dem knapp 5 Meter langen Porsche Cayenne Coupé Electric möglich.

Sieht optisch besser als der normale SUV aus, finde ich jedenfalls, aber ob so ein Auto wirklich als sportliches Modell durchgeht, ist ein anderes Thema. Beim Coupé verliert man immerhin Platz und ich würde dann vermutlich lieber direkt einen Taycan nehmen. Aber SUVs sind im Trend und diese drei Coupé-Versionen gibt es: