Mobilität

911er als Vorlage: Porsche kündigt ein neues Elektroauto an

Autor-Bild
Von
Google News
|

Porsche hat im Rahmen der großen Automesse in China ein neues Elektroauto gezeigt, wobei es genau genommen eine Version eines bekannten Modells ist, denn wir bekommen einen Cayenne Coupé Electric. Und dieser sei sogar „inspiriert von der ikonischen Form des 911“, so Porsche in der heutigen Pressemitteilung.

Am Ende ist das ein Porsche Cayenne Electric mit einem abgeflachten Heck, was ihn doch eine Ecke sportlicher wirken lässt. Und dank der neuen Form gibt es einen etwas besseren cw-Wert und somit 18 km mehr Reichweite. Bis zu 669 km (WLTP) sind mit dem knapp 5 Meter langen Porsche Cayenne Coupé Electric möglich.

Sieht optisch besser als der normale SUV aus, finde ich jedenfalls, aber ob so ein Auto wirklich als sportliches Modell durchgeht, ist ein anderes Thema. Beim Coupé verliert man immerhin Platz und ich würde dann vermutlich lieber direkt einen Taycan nehmen. Aber SUVs sind im Trend und diese drei Coupé-Versionen gibt es:

  • Cayenne Coupé Electric mit 300 kW (408 PS, Cayenne Coupé Electric (WLTP)*: Stromverbrauch kombiniert: 21,3 – 19,2 kWh/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km; CO₂-Klasse: A), Overboost-Leistung bei Launch Control 325 kW (442 PS), 0 – 100 km/h in 4,8 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 230 km/h, Preis in Deutschland ab 109.000 Euro²
  • Cayenne S Coupé Electric mit 400 kW (544 PS, Cayenne S Coupé Electric (WLTP)*: Stromverbrauch kombiniert: 21,1 – 18,9 kWh/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km; CO₂-Klasse: A), Overboost-Leistung bei Launch Control 490 kW (666 PS), 0 – 100 km/h in 3,8 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 250 km/h, Preis in Deutschland ab 130.300 Euro²
  • Cayenne Turbo Coupé Electric mit 630 kW (857 PS, Cayenne Turbo Coupé Electric (WLTP)*: Stromverbrauch kombiniert: 22,0 – 20,0 kWh/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km; CO₂-Klasse: A), Overboost-Leistung bei Launch Control 850 kW (1.156 PS), 0 – 100 km/h in 2,5 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 260 km/h, Preis in Deutschland ab 168.500 Euro²

Tesla: Das ist der aktuelle Stand in Deutschland

Die Nachfrage nach dem Tesla Model Y steigt wieder und auch wenn das noch nicht lange der Fall ist, so…

24. April 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / 911er als Vorlage: Porsche kündigt ein neues Elektroauto an
Weitere Neuigkeiten
Gta 6 Cal Hampton
GTA 6: Sehen wir im Mai endlich den 3. Trailer?
in Gaming
Apple Watch: So sieht das neue Watchface aus
in Wearables
Tesla: Das ist der aktuelle Stand in Deutschland
in Mobilität
So sieht der normale Hyundai Ioniq 3 aus
in Mobilität
„Wir sind Xbox“: Microsoft denkt über Exklusivspiele nach
in Gaming
Google kündigt neue Siri-Version für Ende 2026 an
in Dienste
Intergalactic The Heretic Prophet
Intergalactic: Das nächste Spiel von Naughty Dog scheint fast fertig
in Gaming
Tesla Model Y 2025 De
Tesla überrascht mit hoher Nachfrage nach Elektroautos aus Deutschland
in Mobilität
Samsung S95f Oled Tv 2025
Samsung plant endlich größeres QD-OLED-Display für TVs
in Unterhaltung
Temu Logo
Temu und Shein kosten Deutschland Milliarden
in Handel