Ad-Hoc Map: Neue App zeigt günstige Ladepreise für Elektroautos

Die kostenlose App „Move Electric Ad-Hoc Map“ ist ab sofort im Apple Store verfügbar. Nutzer können damit Ad-hoc-Ladepreise für Elektroautos vergleichen. Eine Android-Version soll in Kürze folgen.

Die Anwendung richtet sich an Fahrer von Elektrofahrzeugen, die unkompliziert und möglichst günstig Ladestationen mit CCS-Anschluss und einer Ladeleistung ab 50 kW finden möchten.

Laut Anbieter zeigt die App Standorte an, an denen das Laden ohne vorherige Registrierung möglich ist. Bezahlt werden kann direkt vor Ort per Kredit- oder Debitkarte, QR-Code, SMS oder über kompatible Lade-Apps.

Die Datenbasis entspricht derzeit eins zu eins der Google-Maps-Karte von Gerd Bremer, die unter E-Mobilisten recht bekannt ist.

Ad-Hoc Map Funktionen und Hintergrund

In einem begleitenden Video werden die wichtigsten Eigenschaften der App vorgestellt. Dabei geht es unter anderem um die Funktionsweise, die Vorteile für Nutzer, die Entstehungsgeschichte sowie die geplanten Erweiterungen. Zudem wird erläutert, wie die Entwicklung finanziert wurde. Android-Nutzer müssen sich laut Anbieter noch etwas gedulden, da die Veröffentlichung aktuell auf Freigabe wartet.

Die wichtigsten Merkmale der App:

  • Anzeige von Ladestationen mit CCS-Anschluss und mindestens 50 kW Leistung
  • Möglichkeit zum Ad-hoc-Laden ohne Registrierung
  • Bezahloptionen: Kreditkarte, Debitkarte, QR-Code, SMS oder Lade-Apps
  • Favoriten-Funktion
  • Suche und Filter
  • Routen-Verknüpfung zum Standort
  • Kostenlose Verfügbarkeit im Apple Store
  • Android-Version in Kürze

Nach meinem Eindruck ist die App ein nützliches Werkzeug für E-Auto-Fahrer, die unkompliziert und ohne Vertragsbindung möglichst preisgünstig laden wollen. Die Karte von Gerd Bremer war und ist bereits sehr nützlich. In App-Form lässt sich eine solche Übersicht meiner Meinung nach noch etwas komfortabler nutzen.

0,19 Euro pro kWh: Audi macht E-Mobilität zwei Wochen lang spottbillig

Audi senkt die Ladepreise an seinen Charging Hubs in Deutschland für einen begrenzten Zeitraum deutlich. Nutzer können dort ab Anfang…

25. August 2025

  1. D3P 🌀
    sagt am

    Habe sie auch schon seit gestern drauf. Sehr gut

