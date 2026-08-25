Mobilität

ADAC beendet Tankrabatt mit Shell und wechselt zu Esso

René Hesse
Von
5 Kommentare
Foto von engin akyurt auf Unsplash

Der ADAC beendet Ende 2026 seinen Tankrabatt mit Shell und bietet Mitgliedern bereits ab September einen neuen Vorteil bei Esso.

Die seit Herbst 2006 bestehende Kooperation mit Shell läuft zum 31. Dezember 2026 aus. Bis dahin erhalten ADAC-Mitglieder an teilnehmenden Shell-Tankstellen weiterhin einen Cent Rabatt je Liter Kraftstoff.

Ab dem 1. September 2026 kommt Esso als neuer Partner hinzu, wie „Bild“ erfahren hat. Damit können die rund 22 Millionen ADAC-Mitglieder bis zum Jahresende sowohl bei Shell als auch bei Esso sparen.

ADAC-Tankrabatt bei Esso startet im September

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

  • Shell-Rabatt endet am 31. Dezember 2026.
  • Esso gewährt ab 1. September einen Cent Rabatt je Liter.
  • Esso betreibt rund 1.100 Tankstellen in Deutschland.
  • Shell kommt auf etwa 1.900 Standorte.
  • Auch bei Agip bleibt der ADAC-Rabatt bestehen.

Shell begründet den Schritt mit einer stärkeren Ausrichtung auf das eigene ClubSmart-Programm. Dort erhalten Teilnehmer nach Angaben des Unternehmens derzeit zwei Cent Rabatt je Liter Shell FuelSave-Kraftstoff.

Für ADAC-Mitglieder ist der Wechsel damit vor allem eine Frage der Verfügbarkeit. Ich finde den neuen Esso-Deal grundsätzlich sinnvoll, allerdings ist das deutlich kleinere Tankstellennetz im Vergleich zu Shell ein spürbarer Nachteil.

Einen Rabatt beziehungsweise Preisunterschied von einem Cent halte ich ohnehin für nahezu vernachlässigbar. Mit gutem Timing beim Tanken und einem Preisvergleich lässt sich erheblich mehr sparen.

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  1. Athlonet 🏆
    sagt am

    Ist mir egal. Ich nutze auf Langstrecken die 4 Cent ADAC „Tank“-Rabatt bei Aral Pulse. 😉

    Antworten
  2. Carlo 🔅
    sagt am

    Cool, da kann man tatsächlich unglaubliche 1 Cent sparen. Wenn ich allerdings nicht bei Esso, Aral oder Shell tanke, kann ich deutlich mehr sparen und das ganz ohne diesen Quatsch vom ADAC.

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Carlo ⇡

      Danke, dass du noch mal das geschrieben hast, was ich im Beitrag geschrieben hab. 😄

      Antworten
      1. Carlo 🔅
        sagt am zu René Hesse ⇡

        gerne 😁
        Aber mal ehrlich, solche Aktionen wirken auf mich immer wie reine Augenwischerei. Wen will man damit eigentlich locken? Nutzt das wirklich jemand?

        Antworten
        1. René Hesse ♾️
          sagt am zu Carlo ⇡

          Ich ordne sowas unter: „wenn du sowieso dort getankt hättest, kannst du es mitnehmen, ansonsten spar es dir lieber“ ein

          Antworten

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