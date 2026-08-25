ADAC beendet Tankrabatt mit Shell und wechselt zu Esso

Der ADAC beendet Ende 2026 seinen Tankrabatt mit Shell und bietet Mitgliedern bereits ab September einen neuen Vorteil bei Esso.

Die seit Herbst 2006 bestehende Kooperation mit Shell läuft zum 31. Dezember 2026 aus. Bis dahin erhalten ADAC-Mitglieder an teilnehmenden Shell-Tankstellen weiterhin einen Cent Rabatt je Liter Kraftstoff.

Ab dem 1. September 2026 kommt Esso als neuer Partner hinzu, wie „Bild“ erfahren hat. Damit können die rund 22 Millionen ADAC-Mitglieder bis zum Jahresende sowohl bei Shell als auch bei Esso sparen.

ADAC-Tankrabatt bei Esso startet im September

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Shell-Rabatt endet am 31. Dezember 2026.

Esso gewährt ab 1. September einen Cent Rabatt je Liter.

Esso betreibt rund 1.100 Tankstellen in Deutschland.

Shell kommt auf etwa 1.900 Standorte.

Auch bei Agip bleibt der ADAC-Rabatt bestehen.

Shell begründet den Schritt mit einer stärkeren Ausrichtung auf das eigene ClubSmart-Programm. Dort erhalten Teilnehmer nach Angaben des Unternehmens derzeit zwei Cent Rabatt je Liter Shell FuelSave-Kraftstoff.

Für ADAC-Mitglieder ist der Wechsel damit vor allem eine Frage der Verfügbarkeit. Ich finde den neuen Esso-Deal grundsätzlich sinnvoll, allerdings ist das deutlich kleinere Tankstellennetz im Vergleich zu Shell ein spürbarer Nachteil.

Einen Rabatt beziehungsweise Preisunterschied von einem Cent halte ich ohnehin für nahezu vernachlässigbar. Mit gutem Timing beim Tanken und einem Preisvergleich lässt sich erheblich mehr sparen.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗