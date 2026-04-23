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ADAC Pannenstatistik 2026: Elektroautos schlagen Verbrenner deutlich

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Adac Ev Technik Pannenstatistik Batterie 2504 Download

Die neue ADAC Pannenstatistik 2026 zeigt steigende Einsätze bei älteren Fahrzeugen und höhere Zuverlässigkeit von Elektroautos.

Der ADAC hat für die aktuelle Erhebung Pannendaten von 158 Modellen analysiert. Die Fahrzeuge sind im Schnitt rund 14 Jahre alt, wodurch die Zahl der Einsätze auf etwa 3,7 Millionen steigt. Die Pannenwahrscheinlichkeit sinkt bei neueren Fahrzeugen, bleibt aber altersabhängig relevant.

Elektroautos sind laut Pannenkennziffer zuverlässiger als Verbrenner. Vier Jahre alte E-Autos liegen bei 6,5 Pannen pro 1000 Fahrzeuge, Verbrenner bei 12,5. Häufigste Ursache bleibt die 12V-Batterie unabhängig vom Antrieb.

Markante Unterschiede zwischen Modellen und Antrieben

DSer BMW i3 und das Tesla Model 3 zählen zu den zuverlässigsten jungen Fahrzeugen. Bei Verbrennern schneiden Mini und BMW X2 gut ab. Häufige Probleme zeigen Toyota C-HR, RAV4, Yaris und Corolla. Der Hyundai IONIQ 5 fällt durch Bordnetzprobleme auf.

Mehr zur ADAC Pannenstatistik kann online abgerufen werden.

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23. April 2026 | Jetzt lesen →

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