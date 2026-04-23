EU-Automarkt: Elektroautos erreichen 19,4 Prozent Marktanteil

Der EU-Automarkt verzeichnet im ersten Quartal 2026 ein Plus von 4 Prozent und verschiebt sich deutlich in Richtung elektrifizierter Antriebe.

Die Zahl der Neuzulassungen in der Europäischen Union ist im ersten Quartal 2026 um 4 Prozent gestiegen, getragen vor allem durch ein starkes Ergebnis im März. Laut Branchenangaben wurde die Nachfrage durch neue und angepasste steuerliche Vorteile sowie Förderprogramme in mehreren großen Märkten gestützt.

Gleichzeitig zeigt sich ein klarer Strukturwandel bei den Antriebsarten. Hybridfahrzeuge bleiben mit einem Marktanteil von 38,6 Prozent die beliebteste Wahl.

Batterieelektrische Autos erreichen 19,4 Prozent und legen damit gegenüber 15,2 Prozent im Vorjahreszeitraum deutlich zu. Der kombinierte Anteil von Benzin- und Dieselautos sinkt auf 30,3 Prozent nach 38,2 Prozent im ersten Quartal 2025.

Elektro- und Hybridautos gewinnen deutlich an Bedeutung

Insgesamt wurden 546.937 batterieelektrische Fahrzeuge neu zugelassen. Besonders stark fiel das Wachstum in Italien mit plus 65,7 Prozent sowie in Frankreich mit plus 50,4 Prozent und Deutschland mit plus 41,3 Prozent aus, während Belgien ein Minus von 2,3 Prozent verzeichnete.

Hybridfahrzeuge kommen auf 1.089.421 Einheiten, während Plug-in-Hybride auf 268.344 Fahrzeuge und einen Marktanteil von 9,5 Prozent steigen.

Bei klassischen Antrieben setzt sich der Abwärtstrend fort. Benziner verlieren 18,2 Prozent und kommen auf 636.502 Neuzulassungen, was einem Marktanteil von 22,6 Prozent entspricht. Besonders deutlich fällt der Rückgang in Frankreich mit minus 40,3 Prozent aus. Dieselautos gehen um 15,7 Prozent zurück und erreichen nur noch 7,7 Prozent Marktanteil.

Ich sehe in diesen Zahlen vor allem eine klare Verschiebung hin zu elektrifizierten Antrieben, während klassische Verbrenner zunehmend an Bedeutung verlieren und politisch wie wirtschaftlich weiter unter Druck geraten.