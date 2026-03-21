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ADAC startet neue Vorteilswelt mit exklusivem Mobilfunkpartner

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Das Telekommunikationsunternehmen O2 Telefónica wird Mobilfunk- und Festnetzpartner der digitalen ADAC-Vorteilswelt.

Das Unternehmen integriert Angebote seiner Marken O2 und Blau in das neue Vorteilsprogramm des Automobilclubs. Laut Unternehmensangaben erhalten die mehr als 22 Millionen ADAC Mitglieder künftig exklusive Angebote rund um Mobilfunk- und Festnetzdienste. Neben bestehenden Tarifen sollen auch speziell für Clubmitglieder entwickelte Angebote entstehen.

Die Kooperation ist Teil der neu gestalteten digitalen Vorteilswelt des ADAC. Nach Angaben des Clubs sollen Mitglieder dort verschiedene Angebote aus unterschiedlichen Bereichen gebündelt nutzen können. Ziel sei es, zusätzliche Mehrwerte über klassische Rabattaktionen hinaus bereitzustellen.

Digitale ADAC Vorteilswelt mit neuen Mobilfunkangeboten

Im Rahmen der Umstellung plant der ADAC, das bisherige analoge „Show your Card“-Prinzip durch eine digitale „Show your Coupon“-Logik zu ersetzen. Dadurch sollen Angebote künftig situationsbezogen und individuell bereitgestellt werden.

O2 Telefónica bringt laut Unternehmen dabei seine Erfahrung in der Vermarktung digitaler Angebote sowie beim Aufbau geschlossener Nutzerplattformen und White-Label-Webshops ein.

Ich halte die Kooperation für nachvollziehbar, da sie für beide Seiten strategische Vorteile bietet und zugleich dem Trend zu stärker digitalisierten Vorteilsprogrammen im Mitgliederbereich entspricht. Ob der Fokus auf O₂ Telefónica allerdings bei allen Kunden gut ankommt, ist fraglich.

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