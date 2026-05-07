AirPods Max 2: Apple veröffentlicht neues Firmware-Update

Kurze Info an alle Besitzer der AirPods Max 2: Das Unternehmen Apple hat für die Over-Ear-Kopfhörer ein neues Firmware-Update mit der Versionsnummer 8E258 (zuvor: 8E251) veröffentlicht. In den Release Notes werden zwar „Fehlerhebungen und andere Optimierungen“ genannt, jedoch nicht im Einzelnen erläutert.

Um das Firmware-Update abzurufen, müssen die AirPods Max 2 über Bluetooth mit einem iPhone, iPad oder Mac verbunden sein und sich im WLAN befinden. Darüber hinaus müssen die Over-Ear-Kopfhörer mit einem USB-C-Kabel am Endgerät angeschlossen sein. Nach etwa 30 Minuten wird das neue Firmware-Update automatisch im Hintergrund installiert.