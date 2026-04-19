Mein Tipp der Woche: Apple AirPods Max 2

Vor ein paar Jahren habe ich mir die AirPods Max bereits angeschaut, damals aber festgestellt, dass sie nicht für mich geeignet sind. Doch mein Leben hat sich seit dem sehr stark verändert, vor wenigen Tagen kam mein zweites Kind zur Welt.

Seit 2020, auch bedingt durch die Pandemie, reise ich kaum noch zu Events und besuche in erster Linie die Online-Events. Es stört mich also nicht mehr, dass das Case weiterhin miserabel ist, man die AirPods Max nicht falten kann und das Gewicht leichter sein könnte. Ich nutze sie mittlerweile in erster Linie hier daheim.

Dafür gibt es einen wirklich guten Sound, ein hervorragendes ANC, einen der besten Transparenzmodi auf dem Markt (für mich daheim wichtiger geworden) und eben das Zusammenspiel mit dem Ökosystem. Sei es mit dem iPad auf der Couch, mit dem Apple TV im Wohnzimmer oder am Mac zum Arbeiten, es funktioniert.

Die Akkulaufzeit bleibt mit knapp 20 Stunden leider bescheiden und man kann die AirPods Max auch immer noch nicht aktiv ausschalten, aber auch da, ich bin jetzt in erster Linie daheim und nicht mehr auf Reisen, ich kann jederzeit bequem laden (endlich mit USB C, damals habe ich Lightning genutzt) und lege sie einfach ab.

Das Upgrade kommt spät, viel zu spät, der H2-Chip hätte mit dem Schritt zu USB C dabei sein müssen, keine Frage, aber über fünf Jahre nach meinem letzten Test mit den AirPods Max hat sich meine Lage mit der zweiten Generation verändert und es bleiben viele Kritikpunkte, sie passen jetzt allerdings deutlich besser in mein Leben.

Für mich sind die AirPods Max 2 nicht unbedingt der leichte und flexible Kopfhörer mit der langen Akkulaufzeit für unterwegs, sie sind ein hochwertiger Kopfhörer mit tollen Materialien und netten Extras für daheim. Da stört die Akkulaufzeit nicht, da ist das komische Case egal und da muss ich den Kopfhörer nicht falten können.

Ich kenne die Kritikpunkte, sehr gut sogar, und ich würde mir natürlich wünschen, dass bei einem Preis von fast 600 Euro mit der zweiten Generation mehr passiert wäre, aber ich kann auch nicht abstreiten, dass ich sie aktuell sehr gerne nutze.

Die Apple AirPods Max 2 werden hier täglich mehrmals aktiv genutzt.

Das hier ist noch nicht mein finales Fazit, das hier ist noch nicht mein Test, es ist ein ausführlicher Eindruck mit einer sehr persönlichen Note. Ich bin kritisch an diesen Test gegangen, bisher aber selbst überrascht, wie gerne ich die AirPods Max nutze.

Nur eine Sache noch: Neue Farben wären schön gewesen. Ich bin weiterhin kein Fan von Mitternacht und froh, wenn das dunkle Blau endlich wieder verschwindet, wie bei vielen anderen Produkten, und ich vermisse ein schönes, dezentes Silber.

Aluminiumprodukte von Apple sollte es immer in einem klassischen Silber geben, diese Option gab es bei der ersten Generation, wie auch ein dunkles Grau. Ich fand die Farben der ersten Generation schöner und hätte mir ein Comeback gewünscht.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.

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